Okončana talačka kriza u Britaniji, napadač imao lažno oružje

Muškarac, koji je ranije danas uzeo taoce u restoranu McDonald’s, u britanskom gradu Kent, nosio je lažno oružje, javljaju britanski mediji.

Putevi u blizini restorana bili su zatvoreni, a policija je upozoravala prolaznike da se ne približavaju.

BREAKING: ‘Hostage incident’ at McDonald’s near Bluewater shopping centre in Kent https://t.co/JunCrxC74L pic.twitter.com/71BQIuUHXo

— Daily Express (@Daily_Express) May 25, 2018