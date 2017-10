Naoružani muškarac drži taoce u zabavnom parku u Engleskoj

Naoružani napadač drži kao taoce dvoje ljudi u blijar klubu u zabavnom parku u Nanitonu u centralnoj Engleskoj, javlja BBC.

Kako je kazao izvršni direktor ovo kompleksa, Mehdi Amšar, taoci su kuglali u Bermuda parku koji pored kuglane, sadrži dječju igraonicu, bioskop i teretanu.

Očevidac je kazao da je naoružani čovjek upao i istjerao ga vani.

Officers are dealing with ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton and confirm this incident is unconnected to any terrorist activity — Warwickshire Police (@warkspolice) October 22, 2017

Policija Vorvikšajera kazala je da događaj nije povezan sa terorizmom i da nema žrtava.

Policija je ranije upozorila građane da izbjegavaju kretanje u tom dijelu grada.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) October 22, 2017

Iz Hitne pomoći kazali su BBC-ju da su primili poziv oko 15 i 40 sati.

Neki od svjedoka tvrde da su bili u restoranu koji se nalazi u okviru zabavnog parka, i da su se krili u toaletu, gdje je bilo više od 20 ljudi.

Pojedini je policija evakuisala u najbliži hotel.

Očevici su ranije naveli BBC-ju da je oblast oko parka Bermuda, tržnog centra na otvorenom, blokirala naoružana policija.

Ijan Braun, jedan od očevidaca, kazao je da je bio u zabavnom parku kada je policija stigla.

“Iznad nas su letjeli policijski ali i helikopter hitne pomoći”, rekao je on.

#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton -Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 22, 2017

Jedan od svjedoka kazao je da mu je naoružani muškarac prislonio pištolj na glavu i naredio mu da izađe.

Na fotografijama objavljenim na Tviteru može se vidjeti više policijskih vozila u blizini komleksa.

List “Koventri telegraf” prenosi da je njegov izvještač vidio kako na lice mjesta slijeće helikopter Hitne pomoći pridruživši se vozilima Hitne pomoći.