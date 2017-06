UŽIVO: Napad u Londonu: Teroristi vikali “Ovo je za Alaha”, sedam mrtvih

Najmanje sedam osoba je ubijeno a 48 je ranjeno u terorističkom napadu u centralnom Londonu. Najprije je kombi uletio među pješake na Londonskom mostu, a zatim su se napadači iz vozila uputili na obližnju pijacu i naoružani noževima napali prolaznike, navodi Bi-Bi-Si. Policija ubila troje napadača. Ubrzano istražujemo stravične napade, poručila premijerka Tereza Mej.

BREAKING NEW VIDEO: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down. pic.twitter.com/bjq15uVEmN — The Rouser (@RouserNews) June 3, 2017

Šta znamo do sada

-Ubijeno je šest osoba

-Najprije se kombi popeo kolovoza na trotoar Londonskog mosta i počeo da gazi prolaznike. Zatim su napadači napustili kombi i noževima napali prolaznike u dijelu grada Borou market, gdje se nalaze brojni restorani i barovi i izboli više njih

-Napad, koji je okvalifikovan kao teroristički, trajao je osam minuta

-Tri napadača su nosili eksplozivne prsluke i oni su ubijeni

-Napadači su vikali “Ovo je za Alaha”, kažu očevici

-Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad

12.33

Privedeno više ljudi

Nekoliko osoba je privedeno u Barkingu, a na licu mjesta se nalaze i ambulantna kola.

12.30

Nivo prijetnje ozbiljan

Ministarka uutrašnjih poslova Amber Rad rekla je da je bezbjednosna situacija ozbiljna, ali nivo prijetnje još uvjek nije podignut na kritično, jer to nije predložio tim centra za analizu terorizma.

12.20

Policijska racija u Barkingu

⚠️ÚLTIMA HORA | Operación policial en Barking, Londres. pic.twitter.com/VDI9ABE02t — Nueva Alerta (@NuevaAlerta) June 4, 2017

U londonskom naselju Barking u toku je racija. Blokirana je cijela četvrt dok policija pretražuje stanove. Za sada nema potvrde da li je racija povezana sa napadom od sinoć, ali izvještač Skaj Njuza kaže da jeste.

La cadena 'Sky News' habla de una operación policial en Barking. pic.twitter.com/Qrr0moibxp — Nueva Alerta (@NuevaAlerta) June 4, 2017

12.12

Očevici: Ljudi su krvarili na sve strane, napadači su ih hladnokrvno ubadali

Svjedoci sinoćnjeg napada u Londonu govorili su o užasnim scenama kojima su prisustvovali.

11.13

Broj žrtava porastao na sedam

Načelnica londonske policije Kresida Dik rekla je da je preminula još jedna osoba što je sedma žrtva sinoćnjeg napada u britanskoj prijestonici.

U napadima je ranjeno više od 30 osoba, a napadači su kasnije ubijeni u okršaju sa policijom.

10.53

Vujanović pisao kraljici Elizabeti: CG je uz VB

“Žaleći zbog gubitka života nevinih žrtava terorističkih napada u Londonu dijelimo bol porodica i građana Ujedinjenog Kraljevstva uvjereni da se samo udruženom aktivnošću međunarodne zajednice može boriti protiv terorizma. Crna Gora je čvrsto uz Ujedinjeno Kraljevstvo u očuvanju zajedničkih vrijednosti i borbi protiv terorizma”, kazao je Vujanović.

09.20

Dramatičan snimak policijske akcije

Policajci su odmah nakon ulijetanja kombija na Londonskom mostu u pješake počeli da evakuišu ljude sa javnih mjesta u blizni mjesta napada, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kojem se vidi kako upadaju u jedan od pabova i traže od ljudi koji su se tu zatekli da legnu na pod.

10.12

Tramp ponovo traži zabranu ulaska u SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo se založio za primjenu njegove kontroverzne zabrane ulaska državljana nekih islamskih zemalja u SAD poslije noćašnjih terorističkih napada u centru Londona.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

“Moramo biti pametni, oprezni i čvrsti. Potrebni su nam sudovi da nam vrate naša prava. Potrebna nam je zabrana izdavanja viza kao dodatni nivo sigurnosti”, napisao je Tramp noćas na Tviteru.

09.45

Lažne bombe

Kako piše britanski list “San”, teroristi su nosili imitacije bombi na grudima kako policija ne bi pucala na njih. Policija je tokom noći potvrdila da je na jednom od ubijenih napadača pronašla lažne naprave.

09.33

14 teško povrijeđenih

Od 48 povrijeđenih osoba 14 je zadržano na liječenju, a neki od njih su u kritičnom stanju. Jedan Novozelanđanin je izboden nožem, a među povrijeđenima su i dvije osobe sa francuskim državljanstvom, jedna iz Australije.

09.27

Arijana Grande: Molimo se za London

Praying for London ♡ — Ariana Grande (@ArianaGrande) June 4, 2017

Pjevačica Arijana Grande, nakon čijeg koncerta je 22. maja u Mančesteru izvršen napad u kojem su poginule 23 osobe, objavila je tvit podrške Londonu.

09.12

Merkel: Ujedinjeni u užasu ali i u odlučnosti

Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da je Njemačka “odlučno na strani Britanije”.

“Danas smo ujedinjeni preko granica u osjećaju užasa i žalosti, ali takođe i u odlučnosti. Što se Njemačke tiče, ponavljam da smo u borbi protiv svih oblika terorizma odlučno na strani Britanije”, poručila je Merkelova.

09.08

Hitna sjednica

Premijerka Tereza Mej sazvala je za danas hitnu sjednicu kriznog štaba vlade a Konzervativna partija je obustavila predizbornu kampanju za izbore zakazane za 8. jun.

8.35

Napadači su nosili lažne ekplozivne prsluke, navode iz Skotland Jarda. Konzervativci obustavili kampanju za opšte izbore.

8.00

Među povrijeđenima je i jedan policajac. Njegovo stanje je ozbiljno, ali on nije životno ugrožen.

7.15

Policija je potvrdila da je ubijeno šest osoba a da je najmanje 30 osoba povrijeđeno u napadima. Troje napadača ubijeno. Službe pretražuju Temzu u slučaju da je neko sa Londonskog mosta upao u rijeku, javlja Bi-Bi-Si.

7.00

Objavljena fotografija na kojoj se vidi bijeli kombi, kojim su, najvjerovatnije, napadači upali među pješake.

Dawn over London Bridge – the forensics team at work pic.twitter.com/r5YMrGOovC — Ben Preston (@RTBenPreston) June 4, 2017

Prema navodima londonske Hitne službe, više od 30 ranjenih je primljeno u pet bolnica širom britanske prijestonice, a lakše povrijeđenima je pomoć pružena na mjesta događaja.

“Naoružani policajci su veoma brzo i hrabro reagovali i sukobili se sa trojicom osumnjičenih muškaraca koji su upucani i ubijeni na pijaci Borou. Na žalost, pored toga je preminulo još šest ljudi”, kazao je šef britanskih antiterorističkih jedinica Mark Rouli.

People led away from the scene at #LondonBridge with their hands on their heads. pic.twitter.com/PIBuBaFo5v — Tennessee (@TEN_GOP) June 3, 2017

On je naveo da su “policajci upucali osumnjičene osam minuta nakon prvog primljenog poziva (za pomoć)”, kao i da su “osumnjičeni nosili nešto nalik na prsluke s eksplozivom za koje se kasnije ispostavilo da su lažni”.

Vlasti su putem Tvitera objavile da su tokom noći tri londonske bolnice bile blokirane kako bi “pacijenti, rodbina (ranjenih) i osoblje bili bezbjedni”.

London Bridge sealed off pic.twitter.com/LIXOdYpW4R — Hadley Langley-Smith (@Hadleyls) June 3, 2017

Lodonska policija saopštila je da su incidenti na Londonskom mostu i pijaci Borou proglašeni za terorističke napade, dok treći incident koji se dogodio u dijelu grada Vokshol sa njima nije povezan, prenosi Rojters.

Policija navodi da je u trećem incidentu riječ o ubadanju nožem, ali se ne dovodi u vezu sa terorizmom.

#London: Five terrorists with hunting knives “jump out of van and start slashing people’s throats” https://t.co/5xKfUgkZQQ pic.twitter.com/0gOHSJxrd0 — Pamela Geller (@PamelaGeller) June 3, 2017

BBC navodi da su pristalice Islamske države pozdravile noćašnje incidente na društvenim mrežama, ali još niko nije preuzeo odgovornost za napade.

UPDATE: Police confirm at least one killed in the van ramming attack on London bridge, many casualties reported. — News_Executive (@News_Executive) June 3, 2017

Evropa se tokom proteklih nekoliko godina suočila sa više terorističkih napada, počevši od napada na Šarli Ebdo u januaru 2015. godine. Potom se u novembru iste godine dogodio napad na Bataklan, takođe u Parizu. U martu 2016. teroristički napad dogodio se u Briselu, u julu u Nici, a za katolički Božić te godine u Berlinu. Tokom novogodišnje noći teroristički napad dogodio se u Istanbul