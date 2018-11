Tramp ode u Evropu i zbog kiše ne oda poštu vojnicima

Bijela kuća otkazala je zbog lošeg vremena najavljenu posjetu predsjednika Donalda Trampa groblju američkih vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu.

Tramp je trebalo da posjeti američko groblje kod sela Belo u Francuskoj.

To je mjesto bitke iz 1918. godine gdje su Amerikanci i Francuzi potisnuli njemačke snage i gdje je poginulo više od 1.800 Amerikanaca.

Tramp, koji boravi u Parizu da bi prisustvovao komemoraciji 100 godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, trebalo je da položi vijenac na groblju i da održi minut ćutanja.

Međutim kiša pada u Parizu cio dan i zbog lošeg vremena Tramp nije mogao da bude odvezen helikopterom na groblje, koje se nalazi oko 80 kilometara istočno od glavnog grada Francuske.

Šef kabineta Bijele kuće Džon Keli, general u penziji, njegova supruga i državni sekretar SAD Majk Pompeo će obići groblje umjesto američkog predsjednika.

Mnogi su to promutačili kao pretjeranu nonšalantnost predsjednika, čak i nepoštovanje.

Ben Rods, nekada savjetnik predsjednika Baraka Obame, naveo je na Tviteru da je iznenađen da nikakva druga opcija nije unaprijed predviđena u slučaju kiše.

Hey @realDonaldTrump here’s what a REAL president looks like. You are a cowardly little man who is not worthy of the office you occupy. You bring shame upon our nation every single day. pic.twitter.com/GPGkVfF0Xr

— Stephen A. Rhodes (@StephenARhodes) November 10, 2018