U nesreći na moskovskom aerodromu poginula 41 osoba

U avionskoj nesreći na moskovskom aerodromu Šeremetjevo u nedjelju, kada se zapalio avion u kojem je bilo 78 putnika i članova posade, poginula je najmanje 41 osoba.

<<<Gorio avion na pisti aerodroma Šeremetjevo, 13 mrtvih<<<

“U avionu na letu od Moskve ka Murmansku bilo je 78 putnika i članova posade. Prema najnovijim podacima dostupnim istrazi, 37 njih je preživjelo”, rekla je portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petmeko.

At least 41 people were killed after a #Russian plane made an #emergency landing and burst into flames at #Sheremetyevo airport in #Moscow.

Photo: IANS pic.twitter.com/JcSTX3q5YP

— IANS Tweets (@ians_india) May 6, 2019