Ubijen osumnjičeni za napad u Strazburu

Osumnjičeni za napad koji se preksinoć dogodio u francuskom gradu Strazburu, Šerif Šekat, ubijen je večeras u razmjeni vatre sa policijom, javlja britanska agencija Rojters, pozivajući se na dva policijska izvora.

JUST IN: Suspected Strasbourg shooter Cherif Chekatt is dead – police source pic.twitter.com/tr7LiMGJhD

— Reuters World (@ReutersWorld) December 13, 2018