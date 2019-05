Uhapšen kapetan broda koji je učestvovao u nesreći na Dunavu

Mađarska policija saopštila je večeras da je uhapsila kapetana luksuznog broda koji je učestvovao u nesreći na Dunavu u Budimpešti, u kojoj je poginulo najmanje sedam turista iz Južne Koreje.

Kapetan je državljanin Ukrajine star 64 godine, identificiran kao C. Juri iz Odese.

U saopštenju se navodi da je on uhapšen zbog nemarnog ponašanja u saobraćaju na vodi koje je dovelo do velikog broja žrtava.

Seven South Korean tourists have died and another 21 people are missing after a boat sank on the Danube river in Budapest

A criminal investigation has been launched

