Ukrajinci kamenovali autobus sa evakuisanima iz Kine, među njima i Perišić

Ukrajinci evakuisani iz Kine zbog koronavirusa odvedeni su u sanatorijum u gradu Novi Sanžari, a stanovnici tog grada pokušali su da zaustave prolazak autobusa i zasuli ih kamenicama. Među evakuisanima je, kako je ranije objavilo Ministarstvo vanjskih poslova, i crnogorski državljanin Miloš Perišić.

<<<Crnogorski državljanin stigao iz Kine u Ukrajinu<<<

#ukraine #coronvirus People in Poltava region broke windows in the bus with those evacuated from #China because were afraid of getting infected… don’t look for logic here, it has nothing to do with it pic.twitter.com/J1B9SQL0qG

— Yulia Drozd (@drozd_yulia) February 20, 2020