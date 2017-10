Ustavni sud Španije suspendovao zasijedanje katalonskog parlamenta

Ustavni sud Španije danas je donio odluku o suspenziji sjednice katalonskog parlamenta, koja je zakazana za ponedjeljak i na kojoj se očekivalo da lokalni lideri jednostrano proglase nezavisnost Katalonije od Španije, prenosi Rojters.

Spain court suspends Catalonia parliament session where officials were expected to possibly vote on independence. https://t.co/OlfuEPmAAs

— The Associated Press (@AP) October 5, 2017