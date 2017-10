UŽIVO: Katalonski lider proglasio pobjedu na referendumu: Ljudi na ulicama, preko 840 povrijeđenih

“Da li želite da Katalonija postane nezavisna država u obliku republike?”, pitanje je na koje će Katalonci dati odgovor večeras. Iz Madrida su već najavili da rezultat neće priznati kakav god bio, dok u Barseloni mašu zastavama “Katalonija, nova evropska država”. Španska policija neprimjerenom silom udaljavala je danas građane s biračkih mjesta i napadala ih gumenim mecima.

Društvenim mrežama kružili su snimci brutalnog postupanja prema biračima. Policajci u punoj opremi snimljeni su kako ljude šutiraju u glavu, guraju niz stepenice i čupaju za kosu.

Povrijeđeno je više od 760 ljudi, među njima i 12 policajaca, a opcija za nezavisnost je proglasila pobjedu.

23:12 “Stekli smo pravo na nezavisnu državu. Građani su se izborili za pravo da budemo nezavisna država u formi republike””, poruka je katalonskog lidera Karlesa Pudžemona koji je proglasio pobjedu opcije za nezavisnost. On je dodao da Evropska unija ne može više da “skreće pogled”. Puigdemont: "Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente" https://t.co/HtkcrJgLXt pic.twitter.com/XyZuNkmaUx — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 1, 2017 23:08 Hiljade Katalonaca večeras je na ulicama u iščekivanju rezultata glasanja. Oni se uglavnom nalaze ispred biračkih mjesta i po trgovima. People clapping now to Catalan polie agents: "This is our police?" pic.twitter.com/pFGi8CwYMG — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017 Na ulicama je mirnije, a okupljeni viču parole u znak podrške referendumu kao što su “glasali smo” i “nema predaje”. "We have voted".

No surrender. pic.twitter.com/1QDqw4mwhA — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017 22:26 Katalonske vlasti su saopštile najnoviju brojku povrijeđenih tokom današnjih sukoba kojih je 844. Svjetski mediji navode da se glasačke kutije nalaze na “tajnoj lokaciji”. 21: 41 Oglasio se i Madrid: Nasilje je bilo “neprijatno, ali srazmjerno” Španski ministar spoljnih poslova Alfonso Dastis rekao je da je današnje nasilje bilo “za žaljenje i neprijatno, ali srazmjerno”. Dastis je za nasilje okrivio isključivo katalonskog predsjednika Karlesa Pudždemona i njegovu vladu. “Ako ljudi uporno ne poštuju zakon i rade nešto što je sistematski proglašeno nezakonitim i neustavnim, policija mora da podrži zakon. Sila je upotrijebljena na srazmjeran način i nije bilo prekomjernog nasilja. To je bila reakcija na situaciju u kojoj su policajci spriječeni da rade svoj posao”, smatra španski ministar. 20:50 Oglasio se premijer Španije Rahoj Premijer Španije Marijano Rahoj oglasio se večeras prvi put nakon današnjih nereda. Kako je istakao, “neki su pokušali da ukradu glas onih koji misle drugačije”, prenosi “La Vanguardia”. “Danas nije bilo referenduma za samoopredjeljenje u Kataloniji. Vlada Španije neće izbjegavati dijalog, ali moguće ga je voditi isključivo u zakonskim okvirima. Katalonski narod mora da zna da moramo da ostanemo zajedno ako želimo da ostanemo jaki. Nećemo prihvatiti nelegalni referendum. Ostajemo zajedno. Ne možemo da dozvolimo sebi da budemo taoci manjine”, dodao je Rahoj i najavio da će za sjutra zakazati posebnu sjednicu parlamenta. Prema njegovim riječima, Katalonci su znali da je referendum “nezakonit, nepravedan i nemoguć”. “Imali su mnogo prilika da napuste svoje ilegalne napore. Nijesu željeli, pokušao sam. Mi smo mnogo puta pitali i nisu nas slušali”, naveo je on.

20:40

Građani Španije iščekuju rezultate referenduma o nezavisnosti Katalonije. Birališta su zatvorena i u toku je priprema za prebrajanje glasova.

20:38

Gradonačelnica Barselone Ada Kolau je španskog premijera Marijana Rahoja nazvala “kukavicom” i zatražila da podnese ostavku.

Kolau ga je optužila za kršenje fundamentalnih prava građana.

18.25

Lokalni zvaničnici saopštili su da je 336 biračkih mjesta, od ukupno više od 2.000, policija zatvorila.

The Guardian prenosi da je najviše policije bilo u Barseloni, i navodi da u većini glasačkih jedinica širom regiona nije bilo prisustva policije.

17.23

Gradonačelnica Barselone Ada Kolau saopštila je da je najmanje 460 ljudi povrijeđeno, a nekoliko njih je u ozbiljnom stanju.

15.42

Uhapšen i jedan maloljetnik

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da Uprava policije i Civilna garda (ogranak policijskih snaga) zatvorila 79 biračka mjesta i uhapsila tri osobe, među kojima je i jedan malolhetnik, piše “El Pais”.

15:03

Bosanac u Kataloniji: Liči na BiH 1992. godine

Kenan Terzić, rodom iz Travnika koji živi u Barseloni, komentarisao je atmosferu u Kataloniji.

“Ljudi su mirnim protestima stali ispred policije, nijednog momenta nijesu podigli ruku ili bacili neki objekat prema policiji. Međutim, španska policija je nasilno krenula prema stanovništvu. Jedini način da se to stanovništvo zaštiti je katalonska policija, koja pomaže povrijeđenima da dođu do bolnica i ambulantnih kola, koja ne mogu da uđu u mjesta gdje je španska policija”, kaže Terzić.

Zato ga, kaže, atmosfera u Kataloniji danas podsjeća na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine.

15.30

14:48

Skanadalozni grafiti: Vojvodina = Katalonija

Grafiti “Vojvodina = Katalonija” osvanuli su danas na nekoliko mjesta u Novom Sadu i u još nekim gradovima u Vojvodini. Kako javljaju mediji, na nekim od poruka stoji potpis “Mlade Vojvodine”, na pojedinima je nacrtana i katalonska zastava.

14:36

Svijet šokiran brutalnošću policije

Španska policija i specijalci najbrutalnijim metodama pokušavaju da zaustave današnje glasanje na referndumu o nezavisnosti u Kataloniji.

Društvenim mrežama kruže nevjerovatni snimci gaženja, šutiranja i bacanja na pod, paralelno sa riječima osude iz cijelog svijeta.

Istovremeno, španski ministar unutrašnjih poslova tvrdi da se policija ponaša “profesionalno”.

14:27

Katalonska vlada: 337 povrijeđenih

Katalonska vlada objavila je da je do sad a u neredima povrijeđeno 337 ljudi.

14:15

Asanž: Španiju treba suspendovati iz EU

Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž poručio je predsjedniku Evropske komisije Žanu Klodu Junkeru da suspenduje Španiju zbog snimka na kome se vidi ponašanje španske policije prema katalonskim biračima.

On je to napisao na svom Tviter nalogu, na kome je i objavio sporni snimak.

“Dragi Junkeru, da li je ovo poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i demokratije. Aktiviraj član 7 i suspenduj Španiju iz EU zbog kršenja člana 2”, napisao je Asanž na Tviteru.

14:03

Katalonci uzvraćaju policiji

Na snimku koji je objavilo špansko ministrastvo unutrašnjih poslova vidi se kako nekoliko policajaca bježi od grupe Katalonaca koji ih gađaju kamenicama.

13:50

Lider Katalonije: Policijska brutalnost vječna sramota za Španiju

Puigdemont: "Ante la cobardía de los que usan la violencia, me admira y me emociona la valentía de los que defienden los colegios" pic.twitter.com/0YkkZl5AaK — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 1, 2017

Lider Katalonije Karles Pudždemon osudio je danas “neopravdano nasilje” španske policije u Barseloni prema građanima koji su željeli da glasaju na referendumu o nezavisnosti tog autonomnog španskog regiona.

“Policijska brutalnost zauvjek ostati sramota španske države. Danas španska država gubi mnogo više nego što je ranije izgubila, dok Katalonija pobjeđuje”, rekao je on i dodao da “neopravdano korišćenje nasilja španske države, iracionalno i neodgovorno, neće zaustaviti volju Katalonaca”

13:35

Povrijeđeno 11 policajaca

Španski ministar policije izjavio je da je 11 policajaca povrijeđeno danas u Kataloniji, prenosi RT.

12:10

Najmanje 38 povrijeđenih

Najmanje 38 osoba je povrijeđeno u sukobima sa policijom u Barseloni, saopštiloa je Katalonska služba za hitne situacije.

Većina povrijeđenih građana je zadobila lakše povrede, dok su tri teže povrijeđene, navela je ta služba na svom Tviter nalogu, prenio je Rojters.

11:54

Španski ministar policije: Profesionalan pristup

Španski ministar unutrašnjih poslova Huan Ignacio Zoido opisao je odgovor španske policije kao “proporcionalan i profesionalan”, objavljujući video snimak oficira koji pomaže ocu i djetetu u Sant Hulia de Ramis u Đirono.

11:43

Gradonačelnica Barselone poziva na ostavke

Gradonačelnica Barselone Ada Kolau oglasila se na Tviteru, pozvavši premijera Španije Marijana Rahoja da podnese ostavku. Gradonačelnica je apelovala da se “akcije policije protiv miroljubivih građana zaustave”.

11:50

Prema posljednjim izvještajima, u Barseloneti ima više povrijeđenih ljudi.

11.42

Policija koristi gumene metke

Kako prenosi “Gardijan”, španska policija koristi gumene metke u pokušaju da rastjera ljude okupljene na ulicama.

10.41

Krvava lica na ulicama

Na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije ljudi oblivenih krvlju, za koje se navodi da su povrijeđeni u sukobu sa španskom policijom. Fotografije je objavio jedan od lidera katalonskih separatista Pablo Iglesias uz komentar “Da li je ovo tvoje pobjeda Marijano Rahoj?”

10.36

Glasao šef katalonske vlade

Šef katalonske vlade Karles Pudždemon, uz velike mjere obezbjeđenja, glasao je na biračkom mjestu u Đironi.

10.30

Zatvoreno 15 biračkih mjesta

Kako prenosi “El Pais”, španska policija zatvorila je 15 biračkih mjesta, a na nekoliko njih zabilježeni su i sukobi birača i policije.

10.15

Policija sjekirama slomila vrata na biračkom mjestu.

09.59

09.43

Katalonska vlada: Referenduma će biti, glasanje bilo gdje

Katalonska vlada saopštila je danas da će referenduma o nezavisnosti Katalonije biti održan i pozvala birače da glasaju na bilo kom biračkom mjestu koje je otvoreno, ukoliko je španska policija prethodno zatvorila njihovo biralište.

“Ljudi koji utvrde da su njihova birališta zatvorena, treba da znaju da će moći da glasaju bilo gdje”, rekao je portparol katalonske vlade, Hordi Turulj, na konferenciji za novinare.

Katalonska vlada saopštila je i da, pošto je veći dio biračkog materijala zaplijenjen, glasači mogu da iskoriste birački listić koji su sami odštampali kod kuće, prenosi Rojters.

“Vlada je danas u poziciji da potvrdi da možemo da slavimo referendum o samoopredjeljenju – ne kao što smo željeli, ali uz demokratske garancije”, rekao je Turulj, prenosi AFP.

09.15

Na nekim biračkim mjestima, kako se navodi, policija pokušava da spriječi ljude da glasaju, a na pojedinim mjestima zabilježeni su incidenti.

09.00

Nacionalna policija Španije zatvorila je oko 15 birališta i zaplijenila glasački materijal na većem broju lokacija.

Na pojedinim mjestima, kako se navodi, zabilježeni su manji incidenti sa policijom, a ljudi koji su od ranog jutra čekali u redovima ispred birališta, uzvikuju “Mi smo narod mira”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da su nacionalna policija i civilna garda počele da plijene glasačke kutije i listiće na biralištima u Kataloniji, prenosi Rojters.

Španska policija za razbijanje demonstracija počela je raspoređivanje policijaca u jednom dijelu Barselone uoči otvaranja birališta za referendum na kojem Katalonci žele da glasaju o nezavisnosti, a što Madrid smatra neustavnim.

Video snimak objavljen na sajtu El Paisa pokazuje da specijalci sa šljemovima na glavi stoje naspram jedne grupe gnevnih birača nedaleko od glasačkog mjesta u jednoj školi u Barseloni.

Na snimsku se vidi kako su birači podigli ruke uzvikujući “Napolje”.

Organizatori na glasačkom mjestu u jednoj od škola u Barseloni zatražili su od okupljenih da blokiraju ulaz i da koriste pasivni otpor u slučaju da policija pokuša da spriječi održavanje glasanja koje počinje u 9.00 časova.

Katalonske vlasti saopštile su da se glasači mogu izjasniti na bilo kom biralištu, ukoliko ono na kojem bi trebalo da glasaju, policija zatvori.

Na ulicama Barselone primjetno je i povećano prisustvo policije od ranih jutarnjih časova, ali trenutno nema pokazatelja da pripadnici saveznih ili regionalnih bezbjednosnih snaga sprovode sudski nalog za zatvaranje glasačkih mjesta.

Agencija Asošijejted pres navodi da su glasačke kutije stigle na nekoliko biračkih mjesta.

Katalonske vlasti izrazile su nadu da će na današnji referendum izaći više od 2,3 miliona ljudi koji su 2014. godine podržali nezvanični plebiscit. Tada je više od 80 odsto bilo za nezavisnost Katalonije.

Vlada Katalonije obećala je da će proglasiti nezavisnost od Španije 48 časova nakon referenduma ukoliko pobijedi ta opcija, bez obzira na izlaznost.