UŽIVO: Krvava lica na ulicama Španije, policija tjera glasače sa birališta

“Da li želite da Katalonija postane nezavisna država u obliku republike?”, pitanje je na koje će Katalonci danas dati odgovor danas. Iz Madrida su već najavili da rezultat neće priznati kakav god bio, dok u Barseloni mašu zastavama “Katalonija, nova evropska država”. Atmosfera pred današnji referendum, blago rečeno, na ivici je sukoba. Katalonci su pripremili milione glasačkih listića, a onda ih je španska policija oduzela. Oštre riječi s obje strane, 17.000 katalonskih policajaca sa jedne i 4.000 njihovih kolega iz Madrida sa druge strane, i to s ciljem da glasanje spriječe.

10.41

Krvava lica na ulicama

Na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije ljudi oblivenih krvlju, za koje se navodi da su povrijeđeni u sukobu sa španskom policijom. Fotografije je objavio jedan od lidera katalonskih separatista Pablo Iglesias uz komentar “Da li je ovo tvoje pobjeda Marijano Rahoj?”

10.36

Glasao šef katalonske vlade

Šef katalonske vlade Karles Pudždemon, uz velike mjere obezbjeđenja, glasao je na biračkom mjestu u Đironi.

10.30

Zatvoreno 15 biračkih mjesta

Kako prenosi “El Pais”, španska policija zatvorila je 15 biračkih mjesta, a na nekoliko njih zabilježeni su i sukobi birača i policije.

10.15

Policija sjekirama slomila vrata na biračkom mjestu.

09.59

09.43

Katalonska vlada: Referenduma će biti, glasanje bilo gdje

Katalonska vlada saopštila je danas da će referenduma o nezavisnosti Katalonije biti održan i pozvala birače da glasaju na bilo kom biračkom mjestu koje je otvoreno, ukoliko je španska policija prethodno zatvorila njihovo biralište.

A lot of people in Spain will be ashamed after today's events. World, keep watching! pic.twitter.com/VXF9Ink4Ff — [email protected] (@RepressionAtCAT) October 1, 2017

“Ljudi koji utvrde da su njihova birališta zatvorena, treba da znaju da će moći da glasaju bilo gdje”, rekao je portparol katalonske vlade, Hordi Turulj, na konferenciji za novinare.

Katalonska vlada saopštila je i da, pošto je veći dio biračkog materijala zaplijenjen, glasači mogu da iskoriste birački listić koji su sami odštampali kod kuće, prenosi Rojters.

“Vlada je danas u poziciji da potvrdi da možemo da slavimo referendum o samoopredjeljenju – ne kao što smo željeli, ali uz demokratske garancije”, rekao je Turulj, prenosi AFP.

09.15

Na nekim biračkim mjestima, kako se navodi, policija pokušava da spriječi ljude da glasaju, a na pojedinim mjestima zabilježeni su incidenti.

This what Spanish police reacts against the democratic will of thousands of people. Shame on the Spanish government and the judicial system pic.twitter.com/JehkBWBGnu — [email protected] (@RepressionAtCAT) October 1, 2017

09.00

Nacionalna policija Španije zatvorila je oko 15 birališta i zaplijenila glasački materijal na većem broju lokacija.

Mr. @JunckerEU: will you say/do something? Spanish police assault peaceful EUROPEAN citizens who want to vote in Catalonia. https://t.co/HdvKN28qXP — Jaume Clotet (@jaumeclotet) October 1, 2017

Na pojedinim mjestima, kako se navodi, zabilježeni su manji incidenti sa policijom, a ljudi koji su od ranog jutra čekali u redovima ispred birališta, uzvikuju “Mi smo narod mira”.

Polling station in Barcelona two hours before to open pic.twitter.com/JQxENIDfQM — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da su nacionalna policija i civilna garda počele da plijene glasačke kutije i listiće na biralištima u Kataloniji, prenosi Rojters.

Spanish Attack in a polling station pic.twitter.com/LaalSAdRNg — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Violence by Spanish police at polling stations pic.twitter.com/v0uwmO9uTZ — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Španska policija za razbijanje demonstracija počela je raspoređivanje policijaca u jednom dijelu Barselone uoči otvaranja birališta za referendum na kojem Katalonci žele da glasaju o nezavisnosti, a što Madrid smatra neustavnim.

Men in black going to the poll station in Ramon Llull School in Barcelona. Maximum threat to pacific people willing to vote pic.twitter.com/xVZ3MuBXOR — [email protected] (@RepressionAtCAT) October 1, 2017

Video snimak objavljen na sajtu El Paisa pokazuje da specijalci sa šljemovima na glavi stoje naspram jedne grupe gnevnih birača nedaleko od glasačkog mjesta u jednoj školi u Barseloni.

Shame on #Spain: military police assaulting peaceful citizens who want to vote in #Catalonia. Live on @CNN. pic.twitter.com/fl41TmpLhW — Jaume Clotet (@jaumeclotet) October 1, 2017

Na snimsku se vidi kako su birači podigli ruke uzvikujući “Napolje”.

Organizatori na glasačkom mjestu u jednoj od škola u Barseloni zatražili su od okupljenih da blokiraju ulaz i da koriste pasivni otpor u slučaju da policija pokuša da spriječi održavanje glasanja koje počinje u 9.00 časova.

This is how we are defending democracy in Catalonia now in front of the polling stations three hours before to open. pic.twitter.com/43JMdzpWvX — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Katalonske vlasti saopštile su da se glasači mogu izjasniti na bilo kom biralištu, ukoliko ono na kojem bi trebalo da glasaju, policija zatvori.

Na ulicama Barselone primjetno je i povećano prisustvo policije od ranih jutarnjih časova, ali trenutno nema pokazatelja da pripadnici saveznih ili regionalnih bezbjednosnih snaga sprovode sudski nalog za zatvaranje glasačkih mjesta.

Agencija Asošijejted pres navodi da su glasačke kutije stigle na nekoliko biračkih mjesta.

Katalonske vlasti izrazile su nadu da će na današnji referendum izaći više od 2,3 miliona ljudi koji su 2014. godine podržali nezvanični plebiscit. Tada je više od 80 odsto bilo za nezavisnost Katalonije.

Vlada Katalonije obećala je da će proglasiti nezavisnost od Španije 48 časova nakon referenduma ukoliko pobijedi ta opcija, bez obzira na izlaznost.