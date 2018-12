UZNEMIRUJUĆE: Dječak skočio sa vrha zgrade i poginuo, majka ga bodrila

Petanestogodišnji dječak iz Ukrajine poginuo je nakon što je skočio sa zgrade padobranom koji je sam napravio.

Zastrašujući snimak prikazuje Bogdana Firsova koji stoji na vrhu zgrade i priprema se za skok sa 14. sprata, a ispod stoje ljudi koji navijaju i ohrabruju ga da skoči, a među njima je i dječakova majka.

