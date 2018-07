Vanredno u Atini, Cipras se hitno vraća zbog požara

Grčki premijer Aleksis Cipras skratiće posjetu Bosni i Hercegovini i hitno se vratiti u zemlju, gdje u okolini Atine bijesne veliki šumski požari, saopštio je izvor iz grčke vlade, prenosi Fena.

Grčke vlasti zatražile su od mještana priobalnih regija u blizini Atine da napuste svoje domove dok šumski požari bijesne, zatvarajući jedan od najprometnijih grčkih autoputeva i dižući oblake dima iznad prijestonice.

Gore kuće, stanovništvo bježi, evakuisani su dječiji ljetnji kampovi, a nebo je od dima prljavo narandžaste boje, navodi AP.

Greece declared a state of emergency because of raging forest fires on either side of Athens. The fires have destroyed 100+ homes and forced several towns to evacuate. pic.twitter.com/2WvDlB0tHG

