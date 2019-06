Zašto se trese Angela Merkel?

Njemačka kancelarka Angela Merkel dvaput je u proteklih desetak dana imala vidljivi i zabrinjavajući napad drhtavice: prvi put kada je dočekivala ukrajinskog predsjednika na velikoj vrućini, a drugi put na događaju kod njemačkog predsjednika u berlinskom dvorcu Bellevue. Ljekari savjetuju da hitno ode na pregled.

Njen portparol je prvi put drhtanje Merkelove objasnio velikom vrućinom, dok su drugi put medijima poručili da je kancelarka dobrog zdravlja, ne nudeći detaljnije objašnjenje. Zbog svega toga su u njemačkim medijima krenule špekulacije o zdravstvenom stanju Angele Merkel.

Mišljenje ljekara

Nedjeljnik Focus je tako intervjuisao doktora Jakoba Bergera, inače predsjednika bavarskog saveza ljekara opšte prakse, koji ističe da prvi napad drhtavice nije sam po sebi bio zabrinjavajući, ali da drugi jeste. Berger sada ne isključuje kako postoji mogućnost da je Merkel ozbiljno bolesna, te joj savjetuje da što prije ode na temeljiti pregled.

Berger je i kritikovao odluku kancelarke Merkel da otputuje na samit G20, dodajući da bi je savjetovao da to ne čini da je njegova pacijentkinja. On predlaže da Merkel ode i na magnetnu rezonancu te da posjeti vrhunsku berlinsku bolnicu Charite koja nije daleko od Kanzleramta. S druge strane, ovaj doktor isključuje da drhtavica ukazuje na to da bi Merkel mogla imati Parkinsonovu bolest, s obzirom na to da je njena drhtavica bila prejaka.

Zdravlje političara nije isključivo njihova privatna stvar

Dnevni list Tagesspiegel pak ističe da je zdravstvena slabost tabu u politici, te da se oboljeli političari prilično brutalno tretiraju, pa zato mnogi biraju da ćute o svojim zdravstvenim problemima.

List konstatuje da je drhtavica Angele Merkel definitivno pokrenula glasine o njenom zdravlju, ali i skorom svršetku kancelarskog mandata. Sada se podsjeća i na rečenicu iz njenog govora na saboru CDU-a na kojem je odstupila s pozicije predsjednice stranke jer želi dovršiti svoj kancelarski mandat do 2021. “ako joj to dozvoli zdravlje”.

Tada niko tih nekoliko riječi nije uzimao ozbiljno, danas odjednom nude gorivo za razne teorije.

Germany's Angela Merkel gets the shakes in public for the 2nd time in just 9 days https://t.co/rJtDClrMRI pic.twitter.com/hJ0ex7ZF9P — CBS News (@CBSNews) June 28, 2019

Die Welt je pak objavio komentar u kojem ističu da “zdravlje političara nije isključivo privatna stvar”, te da Merkel treba objaviti ako je ozbiljnije bolesna.

Treba napomenuti i da 64-godišnja Merkel svakog dana ima nevjerovatno gust raspored, te je moguće da je jednostavno previše iscrpljena u posljednje vrijeme. No drugi napad drhtavice pokrenuo je javnu raspravu o zdravstvenom stanju njemačke kancelarke koja sigurno neće sama od sebe prestati.