Lideri EU dogovorili plan ekonomskog oživljavanja težak 1,824 milijarde eura

Lideri 27 zemalja Evropske unije EU postigli su jutros, petog dana samita, dogovor o planu oživljavanja ekonomije u Uniji koja je ugrožena epidemijom korona virusa u iznosu od 1.824 milijarde eura za period od 2021. do 2027.

#EUCO conclusions on the #NextGenerationEU recovery package and the #EUbudget for 2021-2027

“Ovaj dogovor šalje konkretan signal da je Evropa sila koja je spremna za akciju. Suština nije u novcu nego u mnogo više stvari, u radnicima i njihovim porodicama, njihovim radnim mjestima, zdravlju i blagostanju. Mislim da će ovaj dogovor biti smatran ključnim trenutkom na evropskom putovanju, ali će nas takođe i uvesti u budućnosti”, poručio je predsjednik Evroskog savjeta Šarl Mišel.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.

This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020