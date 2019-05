Zelenski se našalio sa bivšim rivalom: Porošenko je kao turista koji krade papuče

Novoizabrani predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski uporedio je svog prethodnika Petra Porošenka s turistom koji krade papuče i peškire iz egipatskog hotela.

U svom obraćanju Zelenski je rekao da Porošenko djeluje isključivo u svom interesu i da se aktivno bavi promjenom kadrova u ukrajinskim vladajućim krugovima pokušavajući da imenuje „svog“ šefa Nacionalnog savjeta za radio-difuziju, sudije Vrhovnog suda, kao i da dodjeljuje generalska zvanja.

Zelenski je tražio od poslanika da njegovu inauguraciju zakažu za 19. maj. On je naveo da je to želja naroda, u čijem interesu, u skladu sa zakletvom, treba da rade članovi Vrhovne rade.

„To me podsjeća na turistu u egipatskom hotelu: sjutra ide kući, koferi su spakovani, soba je očišćena i normalno vaspitan čovjek čeka prevoz do aerodroma. Ali ne i Porošenko. On se nikako ne zaustavlja, uzima peškire, papuče i uzima sve odreda sa švedskog stola. Ja vas molim: dajte ključ, račun za mini-bar i idemo! Morate još carinu i pasošku kontrolu da prođete“, rekao je Zelenski.

Porošenko je u proteklih nekoliko dana sproveo nekoliko kadrovskih promjena, a osim toga insistira na tome da njegova inauguracija bude održana 19. maja.

Partija „Blok Petra Porošenka“, međutim, predlaže da se svečanost održi 1. juna. Konačni datum utvrdiće Vrhovna rada Ukrajine 14. maja.

Prema ukrajinskim zakonima, inauguracija treba da bude održana najkasnije 30 dana nakon zvanične objave rezultata izbora, tako da je krajnji rok 3. jun.