Dačić predlaže kompromis povodom Kosova

Američka novinska agencija Asošijetid pres AP objavila je danas da je ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić, pozvao na kompromis povodom Kosova.

Kako se navodi, time bi mogao biti okončan spor koji i Beograd i Prištinu sprječava da jednog dana postanu članovi Evropske unije (EU).

Dačić je, u autorskom tekstu objavljenom danas u “Večernjim novostima”, predložio razgraničenje na Kosovu između pretežno albanskog i pretežno srpskog dijela.

On je istakao da bi to predstavljalo “trajno rješenje srpsko-albanskog sukoba, a do njega se može doći samo dogovorom Srba i Albanaca, gdje će svako ponešto da dobije i izgubi”.

Agencija navodi da će, iako za sada nema reakcije Kosova, Dačićev predlog vjerovatno biti odbijen.

Podsjeća se da je Kosovo, koje je proglasilo nezavisnost 2008. godine, priznato kao zasebna država od 114 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i većinu članica EU, a ne priznaju ga Srbija, odnosno Rusija i Kina, koje naziva saveznicima.