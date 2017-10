Dodik: Nadam se da ću dosanjati san o nezavisnoj RS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se nada da će dosanjati san o nezavisnosti Srpske i ocijenio da i opozicija želi nezavisnost, ali ne želi da se eksponira.

“Građani Srpske su za to da se otcijepimo od BiH. Kada bismo sproveli referendum, ovdje bi bila dramatično visoka izlaznost i podrška otcjepljenju. To je ono čega se boje u Evropi”, rekao je Dodik za beogradske “Večernje novosti”.

On je uvjeren da će referendum o nezavisnosti Republike Srpske doći jednog dana na red.

“Sanjam taj dan, pošto mi ne mogu zabraniti da sanjam. Mi u Srpskoj moramo da imamo konsenzus o tome. U opoziciji isto razmišljaju da budemo nezavisni, ali ne žele da se eksponiraju. Spreman sam da to guram, i po cijenu vlastite žrtve. Vjerujem u ideju nezavisne Republike Srpske i u to vjeruje i narod”, rekao je Dodik.

On je poručio da živi za Srpsku, da je njen čovjek i da neće dozvoliti nikome da je gazi.

Dodik je ocijenio da je neprihvatljivo to što je Sud BiH oslobodio komandanta muslimanskih ratnih snaga u Srebrenici Nasera Orića, kojeg su i Bošnjaci označili kao učesnika u zločinima, ističući da to vrijeđa dostojanstvo i poginulih i živih Srba.

“To nas vraća u stara vremena, potvrđujući izreku – `Kadija te tuži, kadija ti sudi`”, kaže Dodik.

Dodik je istakao da srpski narod sada traži da se reaguje na ovu odluku, a rješenje je da se odbace Sud i Tužilaštvo BiH na referendumu.

“Opozicija u Srpskoj izvrgavala je ruglu moju ideju o referendumu, a sada ih pitam za jedan argument da to ne uradimo. Ako nas opozicija podrži, idemo na referendum. Jedinstvom iz Srpske možemo to uraditi”, poručio je Dodik.

Odgovarajući na pitanje plaši li se osvete SAD ako Republika Srpska sprovede referendum, Dodik je rekao da nema nikakvog straha ako su jedinstveni vlast i opozicija.

On smatra da, poslije referenduma u Kataloniji, više ništa u Evropi neće biti isto.

“Čuli smo Evropu koja kaže da je to unutrašnje pitanje Španije, a kada to pitanje potegne Republika Srpska – onda je to pitanje Evrope. To su dupli aršini”, rekao je Dodik.

Dodik je naveo da ima kontakte sa nekim ljudima u novoj američkoj administraciji i poručio da mu je sada “lakši život jer ne mora da gleda američku ambasadorku i sluša izmišljene razloge kako Srbi moraju na nešto da pristanu”.

On je poručio da se ne želi odreći dobre saradnje sa Rusima kako god na Zapadu mislili i istakao da njemu Rusija nikada nije tražila da uradi nešto za nju ili u njeno ime, ali da su ga veoma uvažili kada je tražio da Rusija nešto uradi za Srpsku.

“Nisam ni ruski, ni čovjek Zapada. Ja sam čovjek Srpske i borim se za njene interese. Mada, priznajem da nisam imao uspjehe sa Zapadom, kao što ih nije imao nijedan Srbin”, rekao je Dodik.

On ističe da je ruski predsjednik Vladimir Putin korektan čovjek koji razumije situaciju. Dodik je pozvao ruskog predsjednika

da posjeti Banjaluku kada bude otvaranje rusko- srpskog vjerskog i kulturnog centra, koji će se prostirati na 6.500 metara kvadratnih.

“Želja mi je da on otvori taj centar koji je san srpskog naroda već 100 godina. Vjerujem da možemo očekivati posjetu Putina ili važnih ruskih zvaničnika”, rekao je Dodik.