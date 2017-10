Dodik: Sve što su Izetbegovići pokrali neka nose u Tursku

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da ga Bosna i Hercegovina ne zanima, da to nije njegova zemlja i da je ne doživljava.

On je takođe prokomentarisao izjavu predsjedavajućeg Predsjedništa BiH Bakira Izetbegovića o tome da mu je njegov otac Alija Izetbegović “u amanet Erdoganu ostavio BiH”.

“Moja država je Republika Srpska. Ja volim Republiku Srpsku i Srbiju, a Bosna i Hercegovina mi je neko moranje. Najbolje to potvrđuje Izetbegovićeva izjava kako on nekome daje nešto u amanet. Koji Erdogan, kakav Alija Izetbegović? Oni mogu da daju Erdoganu ono što imaju lično. Pa neka nose tamo, a već su i odnijeli. Sve što su za vrijeme rata pokrali Alija Izetbegović i njegova porodica to mogu dati. To njihovo i ja nemam s tim ništa”, izjavio je on.

Dodik je takođe izjavio da “Alija Izetbegović nikada nije predstavljao Srbe i da nije bio predsjednik BiH već predsedavajući Predsjedništva BiH, te da je on za Srbe ratni zločinac”.