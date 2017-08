Inspekcija: Zabrana leta autisičnom dječaku u skladu sa priručnikom

Direktorat civilnog vazduhoplovstva saopštio je da je Er Srbija, u slučaju autističnog dječaka kom je zabranjen let, postupila u skladu s priručnikom i zakonom.

Direktorat je 10. avgusta započeo vanredni inspekcijski nadzor nad avio-prevoznikom Er Srbija i aerodromom “Nikola Tesla”, kao i pružaocem usluga zemaljskog opsluživanja “Air Serbia grounding services”, a u vezi sa tim događajem prilikom registracije putnika za let JU 184, sa polijetanjem za Tivat u 17:05.

“Tokom vanrednog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je avio-prevozilac poštovao odredbe procedura navedenih u priručniku, kao i da nije bilo povrede Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju”, navodi Direktorat u izvještaju.

U toku vanrednog inspekcijskog nadzora izvršen je i uvid u zapise iz rezervacionog sistema koji koristi avio-prevozilac, gdje je utvrđeno da rezervacija putnika kome je uskraćeno ukrcavanje nije sadržala informaciju da se radi o putniku sa posebnim potrebama.

Direktorat navodi da svi putnici imaju pravo da prilikom rezervacije karata prijave putovanje i lica sa specijalnim potrebama kako bi takvim licima bili omogućeni uslovi za prihvat i prioritetno ukrcavanje u vazduhoplov.

“Tokom inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u procedure avio-prevozioca u kojima je opisan postupak koji primjenjuje avio-prevozilac u slučaju prijema na let putnika sa specijalnim potrebama. Shodno navedenim procedurama prilikom registracije putnika za let, lice koje vrši tu registraciju dužno je da izvrši preliminarnu procjenu putnika za let, što je i učinjeno , a o čemu je obaviješten šef smjene zastupnika avio-prevozioca, koji je poštujući navedenu proceduru, zajedno sa putnikom i pratiocem otišao do dežurnog ljekara na aerodromu “Nikola Tesla”. Ljekar je izvršio procjenu spremnosti putnika za let i utvrdio da putnik u datom trenutku i stanju nije bio spreman za let”, navodi se u izvještaju.

Nakon izvršene procjene ljekara, predstavnik avio-prevozioca na aerodromu donio je odluku da se putniku uskrati ukrcavanje u vazduhoplov, navodi Direktorat.

Sinu istoričara Čedomora Antića na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu u nedjelju 6. avgusta nije bilo dozvoljeno da se ukrca u avion na letu do Tivta da ne bi, kako je objašnjeno u kompaniji “Er Srbija” uznemirio ostale putnike.

U kompaniji “Er Srbija” rekli su za Novosti da žale zbog neprijatnosti kroz koju je prošla beogradska porodica i navode da je “odluka da se mladom putniku ne dozvoli ukrcavanje u avion donijeta nakon što je postao veoma uznemiren i počeo da se ponaša agresivnije dok je čekao u redu za prijavljivanje na let”.

Otac mališana Čedomir Antić kaže da je odlučio da pravdu potraži na sudu, a taj su incident kao apsolutno diskriminatorski osudili predsjednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović i povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, kao i mediji i javnost.

Mediji su prenijeli i da je dječak do sada putovao avionom više puta i da mu nijedna avio-kompanija nije zabranila ulazak u avion, niti je postavljala posebne uslove zbog njegovog stanja.