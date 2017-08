Jeziva ispovjest žrtve balkanskog kralja prostitucije

Trgovina ljudima jedan je od najgorih zločina. U ponedjeljak je ubijen balkanski kralj prostitucije i bijelog roblja Dilaver Bojku, koji je prodavao žene na Balkanu za tri do pet hiljada eura.

U paklu njegovog ‘biznisa’ završilo je tri hiljade žena koje je prodavao preko Makedonije i Albanije.

U nastavku vam donosimo šokantne ispovijesti žrtava iz Hrvatske i BiH. Njihove tragične sudbine zapisane su u policijskim belježnicama, sve su one svoje priče ispričale u Policijskoj kancelariji za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (PNUSKOK)u Hrvatskoj, piše Express.

Njihove potresne priče govore kako su radili Bojku i njegova ekipa.

Anina (11) majka je prostitutka. Rodila ju je u BiH. Nije znala ko je Anin otac. Bebu nije željela, ostavila ju je nakon porođaja. O Ani se počela brinuti baka. Zapravo, nije se brinula o njoj. Zanemarivala ju je i hranila tek toliko da može preživeti. Međutim, baka joj je bila jedino živo biće koje je imala na ovom svijetu pa je voljela baku. Rasla je uz nju u siromaštvu i – prošnji. S vremenom, kako je Ana odrastala, baka je, zahvaljujući Ani, počela više zarađivati. Ljudi su voljeli Anino milo lice pa bi uvijek udijelili više novca. Ali nije samo prosila.

“Za nas su baka i Ana bile strankinje koje smo u Hrvatskoj zatekli u prošnji. Curica je bila gotovo nepismena, ali vrlo inteligentna i prelijepa”, svjedoče inspektori, koji su baku i Anu lani uhvatili dok su prosile.

Ana kao da je odahnula. Kao da je shvatila da su patnje završile. Ne zbog prosjačenja nego zbog onoga što su psiholozi poslije otkrili vještačenjem. Više od godinu dana Anu su u Bosni držali zatvorenu, izgladnjivali, tukli, silovali. Imala je manje od 10 godina. To nije rekla doktorima. Nacrtala im je svoje patnje. Crteži su to koji, kad ih vidite, mislite da su predložak za film strave i užasa. Baka, koju su na kraju protjerali iz Hrvatske, morala je znati što su zvijeri činili unici. Na to nije reagovala.

“Ona ju je koristila za prosjačenje i samo joj je to bilo bitno”, navode izvori iz policije.

Zločincima iz Bosne policija još nije ušla u trag. Baka, nažalost, nikoga nije odala. Vratila se u Bosnu bez svoje male curice, kako joj je lažno tepala. Ani je Hrvatska odobrila četvrti privremeni boravak iz humanitarnih razloga. U sigurnoj je porodici. Ne želi otići iz Hrvatske, rado bi tu zauvjek ostala. Ima svoju dekicu, krevetić, jastučić i medu. Naučila je da čita i piše, jede redovno, ne tuku je, ne prisiljavaju ni na šta.

“Više od 12 milijardi dolara na godinu zarade trgovci ljudima”, navode u MUP Hrvatske.

Ova dobit odnosi se samo na trgovanje ženama i djecom, i to zbog seksualnog iskorištavanja. Trgovina ljudima jedan je od najvećih međunarodnih problema posljednjih godina, kažu u MUP.

“Trgovina ljudima jedan je od najgorih zločina našeg doba. Svi mogu biti žrtve zbog trgovine ljudskim organima – Muškarci su najčešće žrtve prisilnog rada, žene prostitucije, a djeca prosjačenja i prodaje porodicama”, napominju u MUP.