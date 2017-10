Legija: Priča o pokušaju državnog udara je za malu djecu

Milorad Ulemek Legija, bivši komandant JSO koji je osuđen za organizovanje ubistva premijera Zorana Đinđića, pojavio se danas u Specijalnom sudu, prvi put nakon smrti majke Natalije na čiju sahranu mu nije bilo dozvoljeno da ode.

Natalija Ulemek preminula je prije dvije nedelje, a Ulemek koji je tražio da ode na sahranu ili grob svoje majke, za to nije dobio dozvolu iz bezbjednosnih razloga.

Bivši komandant Jedinice za specijalne operacije dao je danas iskaz u predmetu pobune JSO iz novembra 2001. godine. Pored Ulemeka, za oružanu pobunu JSO, optuženi su i Zvezdan Jovanović, Duško Maričić, Veselin Lečić, Mićo Petraković, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić i Vladimir Potić.

Legija je ponovio da je priča o pokušaju državnog udara od strane JSO “priča za malu djecu”.

“To je sve potpuni paradoks. Oni koji su branili ovu državu su glavni optuženi, a svi koji su kršili zakon su među svjedocima. To da smo pokušali da izvršimo državni udar je priča za malu djecu”, dodao je Legija.

Ulemek je ranije zatražio da jedan od svjedoka u procesu bude i Milan Veruović, jedan od Đinđićevih telohranitelja, a kada je sud odbio taj predlog, Ulemek je zatražio objašnjenje.

“On je direktan učesnik i sve može jasno da kaže. Prethodni sudija je dozvolio saslušanje, Veruović je bukvalno bio u sudnici, ali zbog sticaja nekih okolnosti to nije bilo moguće. Smatram da smo mi oštećeni zbog odbijanja tog predloga, jer on može da raskrinka ili dokaže tvrdnje Čedomira Jovanovića”, istakao je on.

Sud je na to saopštio da se odluka može donijeti i bez tog saslušanja.

Okrivljeni Zvezdan Jovanović priložio je sudu fotografije, video snimke i isječke iz novina kao dokazni materijal.

“Kada je Jedinica za specijalne operacije blokirala autoput kod Sava Centra, policija i državni organi ih nisu spriječili da uđu u Beograd. Jedinica je najnormalnije prešla most na Gazeli, a zatim se vratila. Svi su znali da se radi o protestu, a ne pobuni “, istakla je odbrana.

Kako se navodi u optužnici, JSO je od 9. do 17. novembra 2001. godine otkazala poslušnost komandi i povukla svoje pripadnike u centar u Kuli, dok je njen operativni dio vozilima i pod oružjem blokirao centralne beogradske saobraćajnice, poput mosta Gazela.

Legija je od suda zahtijevao i da se pozove vještak koji je dao dijagnozu nekadašnjem komandantu JSO, Dušanu Maričiću, za kog je ranije tražio izuzeće jer, kako tvrdi, više nije psihički stabilan.

“Mi svi znamo kakav je on, a ovaj Duško kog ste vi upoznali ovdje na suđenju je takav od aprila 2003. godine. Ne znam kako se slomio za nedelju dana u zatvoru, on je sad već pacijent. Treba sad 14 godina posle utvrditi šta se dešava sa njim”, istakao je osuđenik.