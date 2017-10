Linta: Ustaštvo postalo normalna pojava u Hrvatskoj

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta saopštio da je veličanje ustaštva u Hrvatskoj postala normalna stvar.

Prema njegovim riječima poslednji u nizu dokaza su slučajevi ispisivanja “NDH”, sa ustaškim simbolima na spomenicima palim borcima antifašističke borbe u Zagrebu.

“Stalna upotreba ustaških simbola od 1990. godine do danas, koje su podsticale ili prećutno odobravale sve hrvatske vlasti, dovele su do toga da većina Hrvata smatra da su to patriotski simboli”, istakao je Linta u saopštenju.

Negiranje zločina genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima, kao i negiranje da je Jasenovac bio logor smrti, konstatuje Linta, postalo je opšte mjesto u hrvatskom društvu.

“Za hrvatske branitelje i većinu Hrvata zločinački pozdrav „’Za dom spremni“’ je čist kao suza i tobože nema nikakve veze sa ustaškim pozdravom pod kojim je ubijeno stotine hiljada Srba”, kaže predsjednik Saveza Srba iz regiona.

Linta smatra da su ideje ustaštva postale dominatne u hrvatskom društvu jer su komunističke vlasti nakon Drugog svjetskog rata spriječile proces denacifikacije kroz koji je trebalo da prođu poput njemačkog naroda.

Spomen obilježje palim borcima antifašističke borbe u Adžijinoj ulici u Zagrebu osvanulo je juče išarano plavim sprejom, a preko imena boraca ispisano je NDH s ustaškim simbolima.

Dan ranije isto se dogodilo i sa tek vraćenom bistom narodnog heroja Ive Lole Ribara u jednom od zagrebačkih parkova.