Mira Adanja Polak naišla na osude: “Vantjelesna oplodnja je postala trend”

Novinarka i dugogodišnja voditeljka RTS-a Mira Adanja Polak naišla je na osudu javnosti, jer je, kako mnogi tvrde, u svojoj autorskoj emisiji uvrijedila na stotine hiljada parova u Srbiji koji žele dobiju dijete vantjelesnom oplodnjom.

Ona je u svojoj emisiji “Ekskluzivno – ko je otac” ovaj ozbiljan medicinski postupak nazvala modom i trendom, a pored toga, pred sagovornikom Nebojšom Radunovićem je konstatovala da žene ne mogu sigurno da znaju čiju spermu dobijaju prilikom vještačke oplodnje.

Takođe, starije porodilje je ismijala pitanjem da li “u startu postaju zvijezde”.

Iako je vantjelesna oplodnja veoma skup i mukotrpan proces koji treba podnijeti i finansijski i psihički, Adanja Polak postavila je potpuno drugačiju tezu.

“U posljednje vrijeme izgleda kao da je veštačka oplodnja trend ili moda. Nemoguće da toliko mladih žena ne može da zatrudni, da li je to neki trend, imate li mišljenje o tome? , upitala je doktora Radunovića, koji je svojim odgovorom takođe iznenadio.

“S jedne strane ste u pravu, misle da im je to kraći put, da je lakše to tako uraditi. Desi se da nijesu morale to sve da rade, uđu u cio proces oplodnje, opuste se i odjednom dobiju dijete”, odgovorio je doktor.

Mira Adanja Polak je takođe u svojoj emisiji kazala da u stranim zemljama gdje postoje donori sperme postoje i katalozi iz kojih se biraju davaoci. Potom je sagovornicu koja je tako dobila bebu pitala da li je namjerno izabrala Skandinavca zbog svijetle puti djeteta, da li je nekada bila zaljubljena i da li je željela da ima dijete sa muškarcem koga je voljela.

Iznenađeno ovakvim predstavljanjem osjetljive društvene teme, udruženje parova u borbi za potomstvo Šansa za roditeljstvo uputilo je otvoreno pismo Adanji Polak. U njemu, između ostalog, upozoravaju novinarku da žene i muškarce koji se očajno bore da dođu do potomstva ne svrstava na nivo starleta, i to javno, na nacionalnoj frekvenciji.

“To je sramno. Trebalo bi da zna koliko ima samo mladih parova koji ne mogu da ostvare trudnoću bez vantjelesne oplodnje i da to nije hir! Uzroci su različiti, ali je njima neophodan ovakav proces, to nikako nije pomodarstvo. I nije vantjelesna oplodnja proces samo za starije gospođe, koje Adanja Polak predstavlja u emisiji. I ko je taj ko će da odredi kada je ženi vrijeme da rađa? Vrijeme joj je kad ona želi. Ustavno je pravo svake žene da bude majka”, kaže za Srpski telegraf Sandra Jovanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo.

Odgovore na pitanja povodom sporne emisije pokušao je da dobije portal Republika.rs. Međutim, Adanja Polak je kazala da ne može da komentariše. Pitanja su proslijeđena i RTS-u, ali je redakcija ostala uskraćena za odgovor.