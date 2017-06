Mladić iz Vrbasa u zatvoru završio pravni fakultet

Za mladića A. D.(23) iz Vrbasa teško da bi neko pomislio da je osuđen na dugogodišnji zatvor zbog krivičnog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina.

Tada je imao 19 godina, a boraveći u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu, dao je preostalih šest ispita na pravima, završio i master studije, pišu Večernje novosti.

Sada je diplomirani pravnik i već za mjesec dana stiče pravo na uslovni otpust.

“Zavod mi je maksimalno izašao u susret omogućivši mi da završim studije, a boravak u zatvoru iskoristio sam i da dobro razmislim o onome što sam učinio, ali i o svojoj budućnosti. To mi je bilo prvo krivično djelo u životu, a siguran sam i jedino. Svjestan sam da je moje ponašanje dovelo do toga da se nađem iza rešetaka. To je najteži dio mog života. Planiram da postanem advokat, da pomažem onima koji su pošli stranputicom i da se vrate na pravi životni put”, započinje priču A.D.

Boravak u Kazneno-popravom zavodu za maloletnike u Valjevu gdje izdržava tri i po godine zatvora zbog prodaje droge, opisuje kao ružan san.

“Boravak u zatvoru doprinio je tome da ostvarim san koji sam snijevao na slobodi. Da završim srednju školu koju želim, što ranije, nažalost, nijesam mogao, a prije svega da se bavim elektronikom i robotikom, što je moja ljubav još iz djetinjstva. Ovdje, iza rešetaka, počeo sam da pišem i udžbenik namijenjen početnicima u elektronici”, ističe on.

Iza rešetaka treba da provede još dvije godine i tri mjeseca. Krivično djelo je počinio jer nije imao novca, a mislio je da će prodajom narkotika lako doći do zarade.

“Za mene je ovo životna škola, veliki nauk, da čovjek uvek treba dobro da razmisli, da pazi šta radi . Samo jedan pogrešan korak može da ga odvede u ponor, razočaranje, da njemu i njegovima uništi život. Meni su u Kazneno-popravnom zavodu u Valjevu mnogo pomogli da se bavim onim što najviše volim, što najbolje znam”, dodaje on.

Prije dolaska u zatvor uveliko je, kaže, pravio ozvučenja, led rasvjetu za kafiće, čak i mašine za upravljanje proizvodnim pogonima, popravljao je televizore, kompjutere, matične ploče za računare, koje, inače, mnogi bacaju.

U zatvoru se osposobio i za električarski posao. Vanredno pohađa srednju školu, treći stepen, upisao je drugu godinu, zanimanje elektromonter mrežnih postrojenja.

“Iako samouk za elektroniku, načinio sam nekoliko inovacija. Upravo u zatvoru osmislio sam merni uređaj za upotrebu u elektrotehnici, mnogo praktičniji i jednostavniji za korišćenje od postojećih. Napravio sam i prototip”, pohvalio se A.D.