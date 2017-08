Najveći balkanski mafijaš ubijen zbog krvne osvete

Lokalni biznismen Dilaver Bojku Leku, hladnokrvno je likvidiran ispred svoje kafane u Strugi, na plaži Avka blu na Ohridskom jezeru. U javnosti se vjeruje da je motiv ubistva balkanskog bosa prostitucije krvna osveta, zbog ubistva koje su počinil sin i brat Bojkua.

Svjedoci su izjavili da je na Lekua napadač ispalio nekoliko metaka u glavu, a zatim skočio na motocikl i pobjegao. Policija još traga za ubicom.

Leku je bio jedan od glavnih bosova albanske mafije, koja je kontrolisala mrežu trgovine bijelim robljem u Makedoniji.

Dilaver Bojku, prvi put je uhapšen početkom februara 2003. godine u njegovom hotelu blizu Struge, pod sumnjom da je žene primoravao na prostituciju.

Protiv njega je od 1979. do 2001. godine policija podnela čak 17 krivičnih prijava zbog podvođenja na prostituciju, ali je sve do 2003. godine on bio neuhvatljiv.

Američki Federalni istražni biro i Interpol bili su uključeni u istragu njegovih “poslova”, koje je vodio iz struškog sela Velešta, u kojem su, do 2006. godine održavane “aukcije” djevojaka koje su otimane ili na prevaru regrutovane na Balkanu i državama bivšeg SSSR-a.

Bojku je navodno kontrolisao dva glavna ilegalna pravca za transport djevojaka i žena, naročito iz Moldavije, Rumunije i Ukrajine.

Jedan je išao iz Bugarske, a drugi iz Albanije. Oba kanala su završavala u njegovom rodnom selu Velešta, koje je važilo za mjesto sa najvećim brojem prostitutki u Makedoniji.

Prema pisanju medija, tamo je tada u svakom trenutku bilo od 200 do 250 žena spremnih za prodaju. Kako se pisalo, Leka je za sebe zadržavao dvadesetak najljepših, koje je nudio klijentima u svom baru “Ekspreso”. Poslije nekoliko mjeseci rada kod njega, on ih je prodavao na Kosovo, gdje je ovaj biznis bio još profitabilniji.

Makedonska policija je svojevremeno procijenila da je Bojku posredovao u prodaji oko 3.000 žena.