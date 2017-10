“Nijesu valjda ustaše džabe tamanile Srbe”

U hrvatskom Saboru burno. Nekoliko poslanika žestoko se posvađalo, a govorilo se o ustašama.

Sabor je raspravljao o izvještaju o radu hrvatskog centra Domovinskog rata za 2016. godinu, čiji je predsjednik Ante Nazor.

Zastupnik SDP Predrag Matić u govoru je odlučio da se osvrne na riječi biskupa Vlade Košića koji je rekao kako ustaše nisu bili fašisti.

“Ja danas želim da razgovaram o nečemu što sam više puta s gospodinom Nazorom, koji mi je i prijatelj, razgovarao. O nečemu što se zove prekrajanje istorije ili različitno tumačenje istorijskih događaja. Za mene kao laika su uvijek dva i dva četiri, no kako smo vidjeli poslednjih godina, nekim laicima je to malo, a nekima previše“, rekao je on.

“Pošto već dve noći ne spavam, odlučio sam to da podijelim sa vama. Ja sam od malena od strane roditelja, škole i Crkve učen da budem na strani slabijih. A kada se radi o ljudima koji imaju 95 ili 100 godina, onda pogotovo. Nisu valjda ustaše džabe četiri godine klali, palili, ubijali, uništavali, pisali razne zakone, nisu uzalud osnovali logore, tamanili Srbe, Rome, Jevreje, Hrvate neistomišljenike, pobijene bacali u jame, ulagivali se, ljubili ruke Musoliniju i Hitleru i trudili se da budu veći fašisti od njih. I sad je neko odlučio da mrtvo hladno da kaže kako ustaše nisu bili fašisti“, dodao je on, prenosi “Indeks.hr“.

Kako je rekao, biskup je ovaj put zaista pretjerao – “ni sa čim izazvan izvrijeđao je ustaše i njihov pokret“.

Na to mu je zastupnik iz Kluba zastpnika “Neovisni za Hrvatsku“ Željko Glasnović rekao da je “budala i Jugosloven“.

Matić je potom nastavio riječima da ne treba vrijeđati ustaše.

“Kakve su, takve su, naše su. Mi ne damo da ih vrijeđaju. Kad oni za sebe kažu da su fašisti, onda ne dopuštamo nikome da nakon 75 godina neko to dovodi u pitanje. Zbog toga nikada nećemo zaboraviti vaša djela, večno ćemo vas se sjećati“, rekao je on.

Za repliku se potom javio Stevo Culej, zastupnik HDZ.

“Kolega, nisi nijednom spomenuo četnike protiv kojih si se navodno borio. Nisi nijednom rečju spomenuo. Ali u vrijeme Milanovićeve vlade, Vesna Pusić preko svoje koleginice Zlatar Violić pokrenula je strašan politički pritisak da se destabilizuje Nazor. Kako nisi vidio šta nam podmeću kao braniteljima. Ko će istražiti našu istoriju, obavještajci Krajine, ali oni tebi nisu smetali. A ja znam zašto ti nisu smetali, ja znam mnogo toga što drugi ne znaju. Pozdravlja te Petak i ekipa iz Vukovara“, rekao je Culej.

Matić je na to rekao da je navikao na uvrede i laži.

“Nismo nas dvojica zajedno popravljali tenkove u JNA. Naime, ja ih uopšte nisam popravljao niti bio tamo“, rekao je.

Potom se ponovo uključio Glasnović i govorio o mentalnoj baštini komunizma i komunističkim zločinima.

“Ja sam više knjiga pročitao u jedan dan nego vi u cijelom životu“, rekao je on.

“U Vukovaru je u aprilu 1945. ubijeno 200.000 najistaknutijih građana“, rekao je Glasnović.

Matić je odgovorio i na to.

“Trebalo je da budete ovdje i prođete sve što je prolazio narod do 1990. i kasnije. Lako je bilo pametovati sa 10.000 kilometara udaljenosti kao i vaš premijer Orešković kog nikad niste pitali zašto nije bio u Domovinskom ratu“, naveo je Matić.