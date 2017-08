Novi incident sa srpskim turistima na Zakintosu: Vodič napao djevojčicu

Sonja i Vladimir P. iz Niša tvrde da je 24. jula u grčkom ljetovalištu Laganas na Zakintosu njihovu maloljetnu ćerku Angelinu (17) napao i povrijedio vodič S. K. koji predstavlja jednu beogradsku turističku agenciju.

Do rasprave je, kako su kazali, došlo zbog glasne muzike u vili u koju je djevojka došla u posjetu kod drugarica, a nakon povlačenja i guranja, ona je zadobila podliv na ruci i uganuće skočnog zgloba.

Roditelji kažu da Angelina nije bila putnik agencije sa čijim je vodičem došla u sukob. Ona je otputovala 18. jula preko niške agencije, a tri dana kasnije stigle su joj drugarice preko te beogradske agencije.

U ponedjeljak 24. jula ona je došla kod drugarica u njihovu vilu gdje se nalazio i vodič S. K. Javile su mu se rekavši da su drugarice i pitale da li mogu da se posjećuju.

“Uveče su u njihovoj sobi slušale muziku kada je došao S. K. i zatražio da je ugase. Zamolile su za još jednu pjesmu, a on je odbio. Ugasile su muziku, ali je naša ćerka nastavila da pjeva. Vodič je pitao: “Je l’ ćeš da prestaneš ili hoćeš da te udarim?”. Ona mu je u šali odgovorila: “Udari me, osiguranje će da mi plati”. Onda je on rukom ćušnuo u glavu. To nije bio jak udarac, ali joj je nakon toga zavrnuo ruku i krenuo je da je gura iz dvorišta vile kako bi je izbacio. Vikao je, povlačio, gurao i na izlazu iz dvorišta je brutalno odgurnuo tako da je prilikom pada uganula nogu, a nadlaktica joj je bila okrvavljena”, priča Angelinin otac Vladimir.

Intervenisala i policija

On kaže da su njene drugarice skočile na vodiča i zaustavile ga, jer su se uplašile da bi mogao da je dodatno povrijedi.

Došla je policija, Angelinu su odveli kod ljekara koji joj je stavio zavoj, ali je noga otekla pa su sjutradan stvili gips koji su joj skinuli pred povratak u Niš da bi mogla da putuje. U Nišu su joj ponovo ljekari namjestili longetu rekavši da se radi o velikom uganuću.

“Na sve smo bili spremni kada je krenula na Zakintos, ali nismo mogli da zamislimo da će da strada od srpskog vodiča”, kaže Angelinina majka Sonja.

Roditelji povrijeđene djevojke navode da će tražiti odštetu od agencije, ali i da S. K. ne obavlja poslove vodiča.

Roditelji podnijeli prijavu turističkoj inspekciji

“Podnio sam prijavu turističkoj inspekciji – odjeljenje u Beogradu i opomenu pred utuženje agenciji pa ako ne dobijemo odgovor, podnijeću tužbu radi naknade nematerijalne štete protiv agencije i vodiča”, kaže advokat Nemanja Dikić iz Niša koji zastupa ovu porodicu.

Ne znaju za slučaj

U beogradskoj agenciji (naziv poznat redakciji Blica) kažu da nijesu informisani o slučaju i da S. K. nije njihov radnik već predstavnik lokalnog poslovnog partnera u Grčkoj sa kojim rade.

“Ne znamo ništa o tome. Ukoliko je nešto on lično napravio dolje u Grčkoj mi nemamo nikakvih dodirnih tačaka sa tim”, rekli su “Blicu” u toj agenciji.

Bio iznerviran zbog slučaja ubistva Amerikanca

“Kada sam se čuo sa vodičem telefonom pokušao je da opravda svoj postupak riječima da je bio iznerviran jer je su prethodnoj grupi bili akteri iz Srbije koji su osumnjičeni da su učestvovali u ubistvu Amerikanca na Zakontosu. Rekao je da smo potpuno u pravu, da nije smio tako da reaguje prema našoj ćerki”, ispričao je otac.

Vodič: Ništa nije tačno

S. K. koga su iz Blica kontaktirali preko “Fejsbuka” odbacuje optužbe da je napao i povrijedio maloljetnicu.

“Što se tiče navoda koje ste mi poslali a od strane porodice P, samo ću vam reći da ništa nije tačno”, naveo je on u odgovoru.