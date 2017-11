Odluka Surinama išla preko Moskve

Srpska diplomatija proslavila je kao veliki uspjeh odluku Surinama da povuče priznanje Kosova. Domaće i strane diplomate navode da postoji korist zbog te odluke.

Koja je, pak, konkretna korist od toga što je jedna tako daleka nepoznata zemlja to učinila?

Postoji korist, kažu i domaće i strane diplomate za Prvu televiziju. Ali, samo ako je Srbija spremna još dugo da se bori. Kako je došlo do toga da iz dalekog Paramariba stigne pismo o poništenju priznanja Kosova? Iskusni diplomata Srećko Đukić kaže da put od Surinama vodi ka Moskvi.

“Naime, kada je ta nota poslata našoj misiji u Njujorku, šefica diplomatije Surinama je bila u posjeti Moskvi“, rekao je bivši ambasador Srbije Srećko Đukić.

Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli tvrdi – ne može se povući jednom dato priznanje, to nije stvar, niti države mogu da se predomišljaju.

Nekadašnji ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije kaže: “Gospodine Pacoli, čak je i Amerika povlačila priznanja“.

“Formalno-pravno to što kaže Pacoli ima osnova. Da podsjetimo prije svega na Tajvan, koji je bio i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, pa kada je Kina priznata, čak je i Amerika i sve zemlje su poništile priznanje Tajvana“, naveo je bivši ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović.

A da li je odluka Surinama razlog za slavlje u Srbiji? Čak i britanski profesor Džejms Ker Lindzi nema dilemu.

“Odluka Surinama da povuče priznanje Kosova je važna s obzirom da je percepcija proglašenja nezavisnosti Kosova u međunarodnoj zajednici do sada bila da je to jednosmerna ulica“, rekao je on za B92.net.

Ipak, postoje i opasnosti.

“Moguće je da će biti još takvih anuliranja priznanja, ali da će se desiti sasvim obratan proces masovnog povlačenja priznanja, to se neće desiti. Treba biti realan. Čak je moguće da Amerikanci sada pritisnu sve zemlje“, rekao je Đukić.