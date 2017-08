Ona ruši predrasude o ženama i vozi kamion težak 7,5 tona

Dvadesettrogodišnja djevojka iz Prijedora, Ranka Damjanović, odavno vozi automobil, a prije tri mjeseca je počela da vozi kamion od 7,5 tona.

Kako kaže, i na ovaj način razbija predrasude o ženama vozačima, a sa druge strane uživa za volanom kamiona.

Planira da položi i kategoriju za šlepera s prikolicom, te da jednog dana postane instruktorka.

Mašta o motorima, međutim roditelji joj ne odobravaju vožnju dvotočkašem.

Ipak, od te želje neće odustati i kako je rekla Radiju Sarajevo, čim se zaposli počeće da štedi za kupovinu motora.

Student je završne godine studija drumskog saobraćaja i transporta pa je na neki način ljubav prema vožnji, a posebno prema kamionima spojila i sa odabirom budućeg zanimanja.

Umjesto sa barbikama, kao mala se igrala sa igračkama kamiona i motora.

Ova mlada Prijedorčanka priznaje da ljubav prema teretnim vozilima gaji još od djetinjstva, te da se zbog toga razlikovala od svojih vršnjakinja.

“Prije mjesec dana sam položila za vozača teretnog vozila i zaista je to za mene prelijep osjećaj. Planirala sam i ranije, ali nisam imala dovoljno godina i eto čim sam napunila 22 godine ostvarila sam tu želju. Iduće godine planiram položiti C i CE, a to su kategorije za šlepere i šlepere s prikolicom. Od malena volim kamione. Nikad se nisam igrala s barbikama i lutkama, kao druge djevojčice. Moje najdraže igračke su uvijek bili kamioni i motori. Položila sam i za motor, ali mi se mama protivi kupovini motora”, kaže Ranka.

Priča da ima poseban osjećaj kada sjedne za volan kamiona.

“U kamionskoj kabini je sve ljepše, preglednije, prostranije. Poseban je to osjećaj za mene. Mada nisam pretjerano visoka pa moram da pomjeram siceve skroz do kraja da bih mogla da dohvatim volan”, kaže u šali Ranka.

Mnogi su znali za njenu strast prema kamionima pa se nijesu mnogo ni začudili kad je ostvarila ono što je davno naumila. Poneki su joj govorili da to nije “ženska rabota”, ali se Ranka nije osvrtala na komentare.

Ispunila je svoju davnošnju želju i, kako kaže, niko srećniji od nje zbog toga.