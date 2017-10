Žene su dužne da rađaju-poruka je patrijaha Irineja

Srpkinje su dužne da rađaju- u najkraćem bi mogla da se sažme izjava patrijarha Irineja.

“Dužni smo da obnovimo naš narod i da preporučimo našim materama da su dužne da rađaju djecu po božjem blagoslovu i da na taj način ostanemo u istoriji, iako smo postradali. Teško je nabrojati sva stradanja Srba u Bosni, Hercegovini, Lici, Dalmaciji, gdje su nestajala cijela sela”, rekao je patrijarh.

Navodi da se nedavno u Šibeniku nije suzdržao da ne kaže svoje mišljenje o tome.

“Nisam mogao a da ne kažem da je SPC čekala godinama izvinjenje rimokatolika i da ga nikad nismo čuli, i da ga vjerovatno nećemo ni ćuti. A mnoge ideje i dalje su žive i to je tragedija i naša i njihova. Narod koji stvara istoriju na zločinima, krvi drugih naroda, on nema budućnost. Od nas se očekuje da ne izgubimo dušu, ako smo izgubili mnoga tijela, moramo sačuvati dušu. Da ne činimo ono što neprijatelj želi da činimo. Volimo svoju otadžbinu, gdje god žive Srbi, to je Srbija, pa bilo da su u Bosni, u Crnoj Gori ili na drugim mjestima. Braći iz Republike Srpske kažem – čuvajte Republiku Srpsku i onog koji danas vodi narod Srpske, to je jedini način da srpstvo opstane”, završio je patrijarh.