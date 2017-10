Peticija protiv abortusa u Hrvatskoj: I silovane žene treba da rode

Pripadnici hrvatskog udruženja Vigilare predali su potpredsjedniku Sabora Željku Rejneru 168.000 potpisa kojima traže potpunu zabranu pobačaja u Hrvatskoj.

Peticiju naziva “Imam pravo živjeti!” pokrenula je građanska inicijativa “Prolife.hr”za zaštitu nerođene djece i pomoć trudnicama, prenosi portal “24 sata”.

Prije uručivanja potpisa građani su se okupili ispred hrvatskog Sabora u Zagrebu i prozvali novoizabranog ustavnog sudiju Gorana Selanca zbog stavova o pobačaju i istopolnim brakovima.

Kako se navodi, Selanec je nakon što je izabran za sudiju Ustavnog suda izjavio kako je pitanje vremena kada će definicija braka biti proširena i na istopolne parove, dok je na pitanje o pobačaju istakao da je za njega glavno pitanje “da li je embrion osoba, s obzirom na to da pravni poredak jamči prava osobama”.

Predsjednik udruženja Vigilare Vice Batarelo zato traži njegovu ostavku.

“Dosta nam je sofističkih izmišljotina, demagogija i gnusnih laži, na primjer da ne znamo kad život počinje i da je ovo samo žensko pitanje i najnovije, da je djete osoba tek kad se rodi.

Dosta nam je onih koji relativizuju sve i smatraju da su pozvani da odluči ko hoće, a ko neće dobiti priliku na život. Sad, danas, ovde, zakonski po kratkom postupku presuđuju nerođenima, sjutra će teško oboljelima, a niko ne zna ko će biti sledeći”, poručio je Batarelo.

Kako kaže, neće mirno gledati kako Selanec širi svoju propagandu.

“Dapače, od današnjeg dana insistiraćemo na njegovoj ostavci jer je prvog dana svojeg mandata opasno relativizovao život i otvoreno protektira takozvane gej brakove iako je hrvatski narod u Ustavu upisao svoju definiciju braka. Ustavnom sudiji koji širi protivustavne ideje u toj instituciji ne smije biti mjesta”, dodao je on.

Novinari su Batarela pitali treba li silovanim ženama zabraniti mogućnost pobačaja, a on je odgovorio kako svako djete mora da se rodi.

“Ko smo mi da odlučujemo koje bi djete trebalo da se rodi? Zašto bi to djete bilo kažnjeno zbog zločina koji se dogodio? Naučno je dokazano da žene koje jesu silovane imaju manji procenat pobačaja, to je naučno utemeljeno. Zašto bi to djete trebalo da ispašta”, odgovorio je Batarelo.

Peticijske potpise koje su predali potpredsjedniku Sabora Željku Rejneru, donijeli su u 12 dečjih kolica. Broj 12, kako kažu, prema nekim proračunima odgovara broju dnevno ubijene nerođene djece. Kolica će donirati sigurnim kućama za žene i djecu kojima prijeti nasilje i prisilni pobačaj.

Potpise će Sabor proslediti Ministarstvu zdravstva na dalje rešavanje.

“Djeca su naša budućnost, budućnost svih nas okupljenih i budućnost domovine Hrvatske. Danas ovde dižemo glas za njih i njihova prava, prvenstveno za one najmanje koje je najlakše zanemariti i zaboraviti i koji nemaju svoj glas, za nerođene”, poručio je Batarelo.