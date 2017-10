Preminula majka Milorada Ulemeka Legije

Natalija Ulemek, majka Milorada Ulemeka Legije preminula je jutros u Beogradu u 82. godini, nakon što je posljednjih nekoliko dana bila na bolničkom liječenju, javljaju Večernje Novosti.

Legija je osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u atentatu na premijera Zorana Đinđića i trenutno se nalazi na izdržavanju kazne u Kazneno popravnom zatvoru “Zabela” u Požarevcu, poznatiji kao “Alkatraz”.

Natalija je ostala poznata u javnosti po tome što je nakon izricanja presude za atentat na Đinđića, izjavila da je njen sin nepravedno osuđen.

“Vrijeme će pokazati ko stoji iza atentata. On je žrtveno jagnje i neka se vesele njegovi neprijatelji, neka im to bude najveća radost u životu. Da je nekog ubio, ne bi se predavao. Nigdje u svijetu ne bi mogao da živi s tim da njegovi ratni drugovi trunu u zatvoru, a on da bude slobodan. Niko ne reče šta je radio na Kosovu dok je branio srpski narod, Pećku patrijaršiju i manastir Dečane. Mnogi sveštenici se mole sada za njega, a moga sina čuvaju sveci i Gospod Bog. Jedan takav čovjek koji je branio svoj narod ne može biti zločinac. Iskoristili su ga oni koje je doveo na vlast 5. oktobra. Žao mi je što sam ga tako vaspitala, trebalo je da ga odgajam kao što su to radili roditelji ovih što su sada na vlasti. Moj sin je heroj. Mnogi mi na ulici prilaze i čestitaju, govoreći mi da sam majka velikog srpskog heroja”, izjavila je Natalija svojevremeno.

Ulemek je u pritvoru od 2004. godine ali već šest i po godina, otkad je u posebnom režimu, nema pravo na neposredan kontakt sa suprugom i djecom, ali kroz staklo može da ih viđa jednom mjesečno.

Takođe, mjesečno ima pravo na jedan paket, ali nema pravo na takozvanu ljubavnu sobu sa suprugom.