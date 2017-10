Rama kritikovao EU jer Kosovo uslovljava demarkacijom sa CG

Premijer Albanije Edi Rama kritikovao je Evropsku uniju zato što viznu liberalizaciju u Prištini uslovljava demarkacijom sa Crnom Gorom.

Smatra i da nije fer to što EU pregovara o priključenju Crne Gore i Srbije EU, ali ne i sa Albanijom, koja je, prema njegovim riječima, otišla dalje u sprovođenju pravosudnih reformi od zvanične Podgorice.

Istovremeno, kako kaže, EU pregovara sa Srbijom koja, kako kaže, nije čak ni priznala kosovsku nezavisnost, a “kamoli granice sa Kosovom”.

Rama je u intervjuu za bečki Standard potvrdio da kada govori o “malim unijama” misli na Kosovo jer, kako kaže, više ne živimo u komunizmu i možemo slobodno da govorimo.

“Preci mladih Kosovara živjeli su u jednoj državi u kojoj njihova narodna pripadnost i status republike nisu bili priznati. Sada imaju svoju sopstvenu državu, ali su zatečeni u lebedećem stanju. Oni su jedino stanovništvo u čitavoj Evropi koje ne može da izađe iz svoje zemlje i to zbog neke gluposti! Njima su postavljeni uslovi za dobijanje bezviznog režima. EU je rekla: morate najprije da imate sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, a istovremeno Unija pregovara sa Srbijom, državom, koja nije čak ni priznala Kosovo, a kamoli granice Kosova”, precizan je Rama.

Premijer Albanije kaže da će se, bez obzira na to šta neko kaže, uvijek brinuti o Albancima koji žive u drugim državama jer je to, kako objašnjava, propisanom albanskim ustavom.

Ustav Albanije, prema njegovim riječima, predviđa da se albanska država brine o svim Albancima, koji žive u drugim zemljama u inostranstvu i podvlači da će on to uvijek činiti, šta god drugi rekli, te je kritikovao politiku proširenja EU i založio se za Evropu različitih brzina.

Rama, koji se zalaže za “uniju” sa Kosovom, ako ne dođe do priključenja država Zapadnog Balkana EU, tvrdi da ne rastu strahovi od “spajanja Albanije i Kosova”.

“Nije tako da to želim, ali se radi o logici. Kosovari su bili pod veoma brutalnim režimom i nisu mogli da idu u Evropu, a sada imaju sopstvenu državu i ponovo ne mogu da putuju. Postoji ne samo umor od proširenja, već i umor od strpljenja”, naveo je.

Rama smatra da je sve to nepravda i da bi njegov stav bio isti i da je slična nepravda učinjena Srbiji.

“I da je Srbija izlovana rekao bih: Kakva je to glupost”, tvrdi Rama.

Govoreći o Albancima u Makedoniji, Rama smatra prirodnim to što su tamošnji predstavnici albanskih političkih partija, nakon parlamentarnih izbora, od Tirane tražili mišljenje kako da postupaju kada je reč o formiranju vlade.

Ne vjeruje, kaže, da bi bio skandal ako bi se austrijska vlada zalagala za Austrijance izvan svoje državne teritorije.

Albanci u Makedoniji nisu manjina, kaže, već konstitutivni narod, i “ako se njima pomaže onda se pomaže i učvršćivanju Makedonije”.

Rama tvrdi da tzv. “tiranska platforma” nije razlog što bivši premijer Nikola Gruevski, sa kojim nema konflit i bio mu je prijatelj, više nije na vlasti.

To što je Tirana pomogla Albancima iz Makedonije ne vidi kao miješanje u unutrašnje stvari druge zemlje.

“Za nas je Makedonija centralna i svaka prijetnja integritetu te zemlje bila bi opasna po cijeli region”, naveo je Rama.

O dogovoru sa kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem da treba olakšati “graničnu kontrolu” Rama kaže da Albanija želi da “granica sa Kosovom” bude po modelu one između Austrije i Švajcarske.

“Želimo lakše upravljanje granicom, ne baš bez kontrole. Međutim dvije strane će biti spojene”, rekao je albanski premijer i dodao da je Tirana spremna da takav sistem kontrole uspostavi sa svim zemljama regiona.

Rama kaže da se zalaže za “Evropu različitih brzina” i dodao da se sa EU nikada ne zna, jer ona stalno mijenja svoje stavove i uslove.

“Proces proširenja je sve više nefer i za države postao je sve manje predvidiv. Tu se ne radi samo o Albaniji, već to ima veze sa Evropom”, naveo je i dodao da izjavu predsjednika EK Žan Klod Junkera o perspektivi prijema u članstvo zemalja Zapadnog Balkana do 2025.

Tumači da on nikoga nije isključio iz tog procesa, već je posebno istakao Srbiju i Crnu Goru koje već pregovaraju o članstvu.

Smatra, međutim, da EU mora da se reformiše.

Uvjeren je da će ponovno uspostavljanje “osovine Berlin i Pariz to podstaći”, Rama kaže da očekuje promjenu kursa po pitanju strategije proširenja, te da je važnije šta Evropa radi, a ne šta Evropa kaže.

“U slučaju Albanije to je potpuno nefer. Albanija je mnogo prije Crne Gore bila članica NATO. Uz to smo dalje poodmakli u odlučujućim pravosudnim poglavljima od Crne Gore. I Srbija mora još da sprovede te reforme. Mi smo to već učinili. Fantastično je što te zemlje pregovaraju, ali je nefer što mi to ne činimo”, zaključio je Rama.