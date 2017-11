Ruski ambasador optužio opoziciju u Srbiji za antirsrpstvo

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin dao je intervju u kome je neobično oštrim, nediplomatskim i na momente čak šešeljevskim rječnikom govorio o posjeti američkog zvaničnika Brajana Hojta Jia Srbiji, ukrajinskom ambasadoru Oleksandru Aleksandroviču, srpskoj opoziciji i nobelovki Herti Miler.

Čepurin je u intervjuu “Sputnjiku” ismevao Hojt Jia, nazivajući ga “75. zamjenikom 24. pomoćnika”, rekao da je ukrajinski ambasador u Srbiji dio “ustaške vlasti”, i napao srpsku opoziciju da je išla kod Hojt Jia da sluša “antisrpske stavove”.

Dodao je da misli i da “Hojt Ji nije video Trampa, čak misli da nije video ni Tilersona, jer su to različiti rangovi”.

“Zaista ne znam koliko je on upoznat sa Srbijom i njenom istorijom. Meni je zanimljivo da je nekoliko puta ponovio da treba slijediti primjer Hrvatske ili primjer Crne Gore. Možda je to, po njegovom mišljenju, ideal sa kojim se treba mjeriti, možda je njegov ideal, ali nikako nije srpski. A time se stvari obično završavaju. A on je, posle sastanka, još jednom javno istupio sa svim optužbama — ovo, naravno, nije korektno prema Beogradu niti prema srpskim vlastima. Da li je imao nalog u vezi sa tim ili je to uradio zato što je neiskusan? To ne znamo “, dodao je Čepurin.

Srpsku opoziciju je napao je zbog susreta sa američkim zvaničnikom.

“Jasno mi je zašto je taj dio opozicije došao kod tog činovnika — željeli su da se žale na svoju vladu, ali nisu naišli na antivladin stav, već na antisrpski. Nisam ništa čuo kako su oni na to reagovali. Zar podržavaju takav pritisak na Beograd, na Srbiju? Da li su dali izjave i kakve?”, rekao je ruski ambasador.

Za nobelovku Hertu Miler rekao je da je “sa nevjerovatnim antisrpskim stavovima nastupala kao da je predstavnica SS-a”, očigledno insinuirajući na ratnu prošlost njenog oca, od koje se ona inače mnogo puta jasno ogradila.

Herta Miler se nedavno tokom posjete Beogradu veoma negativno izrazila o ruskom predsjedniku Vladimir Putinu i objasnila da je „duša boli šta Rusi rade u Ukrajini“.

“Kad vidim koliko je ljudi tamo nastradalo, treba dati ljudima oružje. To ja govorim. NATO zato i postoji. Pa Rumunija je ušla u NATO iz straha od Rusije. Kod nas je taj strah decenijama postojao – KGB, vojska… Uvijek sam mislila da će kad se raspadne SSSR doći vrijeme demokratije, ali nije bilo tako. Putin je sve to obrnuo. Danas je povrijeđena jedna novinarka koje je kritikovala Putina. Pa ono što se dogodilo sa Serebrenikovim. To je sve ekspanzija kojom se kreće Putin. To su stvari koje me uznemiravaju”, istakla je Miler.

O izjavi ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova kako je Majdan moguć i u Srbiji, Čepurin je rekao da misli da se to “neće dogoditi”.

“Vidjeli smo mnogo zemalja koje su uništene takvim „Majdanima“ širom svijeta. Međutim, Srbija ne odgovara tim kriterijuma, ni društvo nije takvo, ni vlast nije takva. Oni su u Ukrajini dugo radili, ulagali milijarde dolara kako bi korumpirali društvo. Srbija je to već preboljela. Ovde većina naroda misli da treba raditi u sopstvenom interesu, čuvati ga. Rukovodioci su drugačiji, patriotski raspoloženi. Meni se ipak čini da je potrebno da svi budu vrlo, vrlo oprezni”, dodao je on.

Najoštriji je bio prema ukrajinskom ambasadoru u Srbiji Oleksandru Aleksandroviču, nazivajući ga “realnim predstavnikom banderovsko-ustaške vlasti”.

“Izjave pana Oleksandra posmatram iz komičnog ugla i ne smatram da ga treba shvatiti previše ozbiljno. Proći će neko vrijeme, i u Ukrajini će biti vlast prijateljska prema Rusiji i Srbiji, to je neizbježno”, zaključio je Čepurin.

Aleksandrovič, koji je posle intervjua pozvan na konsultacije u Kijev, rekao je da “Putina nije briga za Srbiju, već je koristi kao još jedan instrument da uništi Evropu.”

“Dozvoljavate Rusiji da vas koristi kako bi uništila Evropu, u kojoj želite da studirate i radite?! To nema nikakvog smisla. Zbog toga zapadni zvaničnici traže od Srbije da ne sjedi na dve stolice”, objasnio je Oleksandrovič.