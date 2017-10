Sva čuda manastira Đerdapski Ostrog

Đerdapski Ostrog- vjekovima je drugo ime za manastir Tumane kod Golupca u Srbiji, svetinju u koju stotine namjernika dnevno hodočasti tražeći lijek i spas.

U redovima, strpljivo, s vjerom čekaju da se nad moštima dva tumanska sveca – Zosima i Jakova, pomole za utjehu i rješenje nedaća, pišu Večernje Novosti.

U manastirskom ljetopisu zapisani su mnogi slučajevi čudesnih iscjeljenja, a monasi ih bilježe i danas.

Uz imena onih koji su o čudesnim iscjeljenjima svjedočili, ispisane su adrese i brojevi telefona. Poslije molitvi pred moštima svetitelja Mirjana M. iz Krivače, u maju ove godine prohodala je tek u šestoj godini, Ivan i Mladica S. iz Vukovića poslije osam godina braka dobili su sina Marka u februaru ove godine, “medicinski otpisanu zbog metastaza karcinoma Branku S. iz Velikog Gradišta, Sveti Zosim vratio je u život 19. maja 2017.”, Milan N. iz Vojilova se, u novembru 2016, oslobodio višegodišnjeg bola u leđima…

“Narod nam sa mnogih strana dolazi”, započinje priču iguman Dimitrije.

“Neki dođu i turistički da obiđu ovo sveto mjesto, ali mnogo je više onih koji u Tumanu traže lijeka za svoje bolesti i izbavljenje od nevolja. Svi primaju utjehu i blagoslov svetitelja i iz Tumana odlaze kao novi ljudi, isliječeni od karcinoma, leukemije, bezdetnosti i duševnih nemira. A naši svetitelji Zosim i Jakov uslišuju molitve, daruju mir, blagoslov i utehu svima koji im se usrdno mole”, navodi iguman.

Kako dodaje, velika je odgovornost monaškog bratstva koje svakodnevno prima stotine namjernika, a nedjeljom i o praznicima ima ih i više od hiljadu.

Namjernici dolaze iz svih krajeva Srbije i inostranstva, a minule sedmice, manastir je posjetilo pedesetak vjernika iz Slovačke.

Najbolje “dokaze” riječi igumana Dimitrija vide se u manastirskoj porti. Radni je dan, a vrvi od ljudi. Mirno, polako ulaze u crkvu, a potom strpljivo čekaju da se pomole pred moštima svetitelja i čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje, koju su ruski monasi u manastir sa sobom donijeli 1936. godine.

Poslije molitve u manastiru, mostićem preko Tumanske rijeke, vjernici odlaze i do isposnice u kojoj je u 14. vijeku monaško-podvižnički život vodio Sveti Zosim.

Umiju se na izvoru koji, kažu, liječi očne bolesti, a potom ulaze u lijepo uređenu isposnicu, da svoje molitve još jednom upute Bogu i tumanskom svetitelju.

Narod čuva manastir

Iguman kaže da je manastir stradao u Prvom i Drugom srpskom ustanku, ali je uvijek, zahvaljujući vrijednom narodu, vaskrsavao iz ruševina.

“Nas sedmorica monaha ovdje smo došli prije tri godine. Od tada smo sa vjernicima neprekidno radili na tome da ga uredimo, kako bi hiljade vjernika mogle da dođu. Uredili smo portu i kapiju, manastirsko imanje sa vrtom i plastenikom, od stare zapuštene vodenice napravili gostoprimnicu, uredili mali zoološki vrt”, dodaje on.

Miloš Obilić zidao svetinju u znak pokajanja

Manastir Tumane osnovan je u 14. vijeku, kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića jer se vjeruje da je njegov grob u temeljima stare crkve.

“Loveći u gustim šumama golubačkih planina, Miloš nehotice ranjava svetog pustinjaka Zosima. U želji da mu izvida rane, ponio ga je kao svome dvoru. Na mjestu gdje se danas nalazi crkva, slavni vitez ču posljednje reči pustinjaka: “Tu me mani i pusti me da umrem”. U znak pokajanja za nenamjerno ubistvo, Obilić je počeo da zida crkvu. Kad su radovi stigli do kupole, primio je pismo od kneza Lazara sa pozivom za boj na Kosovu. Po slavnoj kneževoj i Miloševoj junačkoj smrti, pobožan narod je završio manastir i dao mu ime Tumane”, ispričao je iguman Dimitrije.