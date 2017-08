Svaki grad je meta, teroristi napadaju simbole hedonizma

Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za B92 da teroristi napadaju simbole srećnog života i hedonizma, a Barselona je jedan od njih.

On je gostujući u Vijestima TV B92 komentarisao teroristički napad koji se dogodio u prijestonici Katalonije i u kom je stradalo 14 osoba.

“Svaki grad je meta, zabluda je da teroristi napadaju samo one zemlje čije snage učestvuju u borbama protiv njih na Bliskom istoku. Teroristi napadaju simbole, a Barselona je to – simbol sreće ljudi, želje da putuju, simbol mjesta gdje se uživa. U Barseloni su teroristi uspjeli da nađu ljude koji su spremni da napadnu civile… Barselona je globalni simbol hedonizma i to je ono što su napali teroristi“, navodi Radić.

Prema njegovim riječima, informacije o tome da je CIA upozoravala na mogući napad potpadaju pod teoriju “generala posle bitke“.

“Treba imati rezerve prema tim informacijama i to su stvari o kojima ne bi trebalo da se sazna, a kada dođe do toga, treba trostruko provjeriti izvor… Mislim da je to dio estradizacije bezbjednosnih tema, više nego element za ozbiljnu analizu, naročito kada se u sve uključe društvene mreže. Vi imate hiljade mladića i devojaka koji pokazuju ekstremizam na društvenim mrežama, ne mogu se svi preventivno skloniti, a neki, nažalost, prelaze sa reči na djela“, dodaje Radić.

Napad u Barseloni je još jedan u nizu terorističkih akcija koje su izvedene motornim vozilom.

“Terorističke organizacije često ne mogu da organizuju kvalitetne mreže, da osposobe ljude i obezbijede sredstva. U ovom trenutku oni regrutuju ljude na margini, internet je ključan u indoktrinaciji, ti ljudi nemaju sredstva i iznalaze načine da naprave oružje. Teroristi su shvatili da ne mora da postoji automobil-bomba, već da je dovoljno imati automobil. To je od 2006. i napada u SAD postao standard, lakše je naći automobil nego eksploziv ili automatske puške“, zaključio je Radić.