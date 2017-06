“Tura Melanija Tramp”: Kako Slovenci profitiraju od prve dame Amerike

Rumour has it that a man has a better chance of becoming the next American president if he marries a Slovenian woman! So here I am, sitting in front of Melania Trump's birth home in Sevnica, Slovenia …see y'all at the White House folks 😅. #MelaniaTrump #DonaldTrump #MelaniaTrumpsHomeSevnica #MelaniaSevnica #FirstLadyMelaniaTrump #TrumpTrain #TrumpTeam #MAGA #MakeAmericanGreatAgain #Slovenia #Sevnica #LoveSevnica #LiveSevnica #LoveSlovenija #LiveSlovenija #Slovenija #TrumpSevnica #SightsAndSounds #TrumpDay #AmericasFirstLadyMelaniaTrump #POTUS45 #FLOTUS

A post shared by Anthony CA (@nonsrule) on Mar 12, 2017 at 11:12pm PDT