Ubijen najpoznatiji balkanski mafijaš

Na plaži Akva blu u Strugi, danas oko 17 časova sa jednim metkom ispaljenim u čelo, ubijen je nekrunisani kralj prostitucije na Balkanu Dilaver Bojku zvani Leku, potvrdila je makedonska policija.

Ko je i zašto pucao na ovog čoveka, još nije saopšteno.

Poznato je da je ubijen na prepunoj plaži Akva blu, koju je držao pod koncesijom. Ona se nalazi ispred njegove istoimene kafane i hotela blizu stare autobuske stanice u Strugi.

Nekrunisani kralj prostitucije na Balkanu i jedan od glavnih bosova albanske mafije, koja je kontrolisala mrežu trgovine bijelim robljem u Makedoniji Dilaver Bojku, poznatiji kao Leku, prvi put je bio uhapšen početkom februara 2003. godine u njegovom hotelu “Bern” blizu Struge, pod sumnjom da je žene primoravao na prostituciju.

Protiv njega je od 1979. do 2001. godine policija podnijela čak 17 krivičnih prijava zbog podvođenja na prostituciju, ali je sve do 2003. godine on bio neuhvatljiv.

