Vučić: Peti oktobar je imao i dobre i loše strane

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su demonstracije u Beogradu održane na današnji dan prije 17 godina, imale loše i dobre strane i da ne voli kada Srbi učestvuju u sukobima oko prošlosti.

“Ja bih to nekom drugom ostavio. Imalo je to i dobrih i loših strana. Dobro je što je Srbija mogla da vidi svijet i svijet da vidi Srbiju i što smo počeli da se otvaramo. Da ne ulazimo u to čije su zasluge bile za zatvaranje. Ono što je bilo loše je što je to bo trenutak početka pljačkaške privatizacije u istoriji Srbiji i dolazak tajkuna koji su razorili fabrike”, rekao je Vučić novinarima.

On je dodao da stvari “nijesu crno-bijele”, prenosi N1.

“Meni smeta što neki pokušavaju da sakriju šta se dešavalo. Ni danas ne može da se vidi ni na RTS-u, a kamoli negdje drugdje kako je linčovan Dragan Milovanović zato što je neko pokušao da sakrije i to naličje tog događaja, kao što treba da se pokažu stvari koje su bile dobre”, naveo je on.

Dodao je da ništa posebno ne misli o 5. oktobru.

“A to što se neki utrkuju da o nečemu govore, to pitajte njih”, zaključio je Vučić.