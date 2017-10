Zbog govora mržnje tužba za Amfilohija

Možda će bog oprostiti mitropolitu Amfilohiju, patrijarhu Irineju i episkopu Irineju Buloviću salve uvreda koje su proteklih dana uputili onim ženama koje hoće same da odlučuju o potomstvu, ali pitanje je da li će im i srpsko pravosuđe progledati kroz prste.

Beogradska advokatica Jelena Drenča poslala je 23. oktobra sinodu SPC zahtev za izjašnjenje da li je mitropolit Amfilohije na liturgiji u Pećkoj patrijaršiji 12. oktobra saopštio zvaničan stav crkve ili njegov lični, jer je optužio Srpkinje da “su postale majke čedomorke, koje u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Musolini, Hitler i Broz, i oni na Kosovu i Metohiji”.

Povreda zakona

Drenča je Pobjedi rekla da je mitropolit to izrekao na svom radnom mestu i da je povredio zakone o zabrani diskriminacije i javnom redu i miru – pred onima koji su došli dobrovoljno da ga slušaju.

U zahtevu za izjašnjenje Drenča citira i član 70 Ustava SPC u kojem se kaže da SPC čuva i brani čistotu učenja pravoslavne crkve o veri i moralu, suzbija svako nepravilno učenje, verske i moralne predrasude, praznoverice i štetne običaje; da vodi nadzor nad radom arhijereja, da sudi u prvoj instanci za kanonske krivice arhijereja.

Ona pita SPC da li je protiv Amfilohija pokrenut bilo kakav postupak budući da su prekršene odredbe crkvenog Ustava i moli crkvu da se, kako kaže, “u najkraćem roku izjasni povodom ovog pitanja kako bi izbegli eventualnu tužbu“.

SPC se nije izjasnila, valjda nisu stigli, ali su nastavili tamo gdje je mitropolit stao patrijarh, a onda i episkop Bulović. Meta je Zorana Mihajlović, potpredsjednica Vlade i ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture. Šta je zgriješila?

“Žene treba pustiti da rađaju onda kada one to hoće, ne može više da me iznenadi ono što pročitam a što kažu crkveni velikodostojnici”, rekla je Mihajlović odgovarajući na pitanje novinara šta misli o izjavi mitropolita, ali i šta misli o izjavi patrijarha koja je uslijedila nakon mitropolitove.

“Dužni smo da obnovimo naš narod, i da preporučimo našim materama da su dužne da rađaju djecu po božijem blagoslovu i da na taj način ostanemo u istoriji iako smo postradali”, rekao je na Sajmu knjiga patrijarh koji se uz jako obezbjeđenje koje je odgurivalo posjetioce probio do štanda Srpske radikalne stranke gdje ga je čekao Vojislav Šešelj.

Ono što je manje medijski propraćeno tog dana je i nastavak izjave patrijarha: “Gdje god žive Srbi, to je Srbija, pa bilo da su u Bosni, u Crnoj Gori ili na drugim mjestima“.

Licemjerje

Iako SPC nije pitana za reakciju na konstataciju ministarke Mihajlović, oglasio se prvi do patrijarha, portparol SPC-a episkop bački Irinej Bulović. On je u saopštenju nastavio obračun sa ministarkom. Prvo je naziva “samopostavljeni oberkuror“, zatim je podsjeća da je Tuzlanka, optužuje da je podržala gošću Sajma knjiga nobelovku Hertu Miler koja je kritikovala Srbe i na kraju konstatuje da je ministarki potreban duhovnik i pomoć psihologa.

Episkop u saopštenju postavlja pitanje kako to da se za ubistvo novorođenčeta ide na robiju, a o ubistvu potpuno nevinog i nezaštićenog budućeg novorođenčeta slobodno i nekažnjivo odlučuje samo i isključivo žena, kako tvrdi gospođa Mihajlović.

“Gdje je tu moral, gdje savjest, gdje duša, gdje elementarna ljudskost?“, navodi episkop u saopštenju.

Pitanja koja postavlja episkop su zapravo vrhunac licemjerja jer je SPC 7. septembra odlikovao ministarku Mihajlović Ordenom Svetog Simeona Mirotočivog za poseban doprinos pospješivanju odnosa crkve i države. Mihajlović je orden dobila na predlog crkvene opštine sela Petka „u znak priznanja za veliku ljubav prema svojoj Svetoj crkvi koju je pokazala prema hramu Svete Petke u Petki“, navodi se u odluci SPC. Odnosno, Mihajlović je pomogla rekonstrukciju pomenute crkve.

Na saopštenje episkopa reagovala je ministarka viješću da će se uskoro vidjeti sa patrijarhom, ali i Brankica Janković, povjerenica za ravnopravnost, i ukazala da je Srbija sekularna država u kojoj svako ima pravo da slobodno odlučuje o rađanju djece i da crkva treba da se bavi svojim vjerskim pitanjima.

Nametanje ženama rađanja kao obavezu i patrijarhalnog obrasca kao jedinog prihvatljivog štetno je za cijelo društvo, navela je Janković.

Zanimljivosti

Ono što je problematično za srpsko društvo je zapravo ćutanje najviših državnih zvaničnika na uvrede koje dolaze iz crkve i naravno kršenje zakona kada se radi o SPC poput neplaćanja poreza. Sa druge strane, SPC stalno govori kako joj je neophodna pomoć države. Vlada Srbije je iz budžeta dala čak pola miliona eura za izgradnju hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama i to iz fonda iz kojeg se uzimaju sredstva u slučajevima vanrednih državnih okolnosti.

Zanimljivo je da crkva nema novca za podizanje hramova, pomoć za svoju kuhinju iz koje dijeli obroke siromašnima skuplja po osnovnim školama u Beogradu, a ima novac za skupocjene automobile i dvorove u kojem žive vladike.

Kako je crkva sve ove godine ostala nema na finansijske pronevjere u sopstvenim redovima i, još gore, pedofiliju za koju je optužen Pahomije, homoseksualizam za koji se tereti Kačavenda, blagosiljanje paravojnih formacija, a nije nema na pravo žena koje hoće samostalno da odlučuju o potomstvu.