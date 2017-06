Hamnei: Zapadu se politika koju vodi na Bliskom istoku obila o glavu

Napadi tzv. Islamske države u Evropi i na drugim mjestima pokazuju da se Zapadu politika koju vodi na Bliskom istoku obila o glavu, ocijenio je danas vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, prenosi Tanjug.

“Islamska država danas je potisnuta iz mjesta svog rođenja u Iraku i Siriji i seli se u druge zemlje – Avganistan, Pakistan, čak i na Filipine i u neke evropske zemlje. To je vatra koju su (zapadne sile) same zapalile i sada im se obila o glavu”, rekao je on.

Obraćajući se na skupu visoko pozicioniranih zvaničnika u Teheranu na ceremoniji obilježavanja godišnjice smrti revolucionarlnog lidera ajatolaha Ruholaha Homeinija 1989. godine, Hamnej je iskoristio taj govor da se distancira od retorike reforme koju je upotrebljavao predsjednik te zemlje Hasan Ruhani tokom predizborne kampanje prošlog mjeseca.

Ruhani je svoje konzervativne protivnike nazvao “ekstremistima” i obećao veće građanske slobode i više dijaloga sa Zapadom, podsjeća AFP.

“Ne odbacujte revolucionarno ponašanje kao ekstremizam. Biti revolucionar je potreba zemlje danas. Racionalnost znači da se ne podilazi dominaciji snage Amerike i njene arogancije ponovo, kada se jednom oslobodite toga”, poručio je Hamnei.

Prema njegovim riječima, Saudijska Arabija je pokazala koliko visoku cijenu plaćaju zemlje koje podržavaju SAD podsjetivši na sporazume u vrijednosti od više milijardi dolara koji su potpisani tokom posjete predsjednika SAD Donalda Trampa Rijadu.

“Kako bi postigla kompromis sa novom američkim predsjednikom, saudijska vlada je primorana da potroši više od polovine svojih finansijskih sredstava u skladu sa američkim ciljevima i američkom voljom”, tvrdi Hamnei.