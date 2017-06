Napeto: Objavljene fotografije “susreta” aviona SAD i Rusije

Američko ministarstvo odbrane objavilo je fotografije “bliskog susreta“ ruskog borbenog aviona tipa Su-27 i grupe američkih aviona.

U incidentu su učestvovali tanker Boing KC-135, dva bombardera tipa B-1 i jedan B-52, a sve se dogodilo tokom vježbi nad Baltikom u subotu.

Portaprol Pentagona Džef Dejvis je izjavio da se ovo presretanje smatra “sigurnim i profesionalnim”.

Podsjetimo, 6. juna se dogodio sličan incident, kada je Su-27 “ispratio” američki B-52 sa ruske teritorije kod Baltičkog mora.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) June 9, 2017