Nestao vojni avion sa 116 putnika i članova posade

Avion Vojske Mjanmara sa 116 putnika i članova posade nestao je sa radara, javili su svjetski mediji.

Kako se navodi, komunikacija sa letjelicom je izgubljena u ranim popodnevnim časovima po lokalnom vremenu.

A military aircraft carrying more than 100 people disappeared from radar screens in Myanmar pic.twitter.com/8Q4qtYqTYS

