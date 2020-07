Agent nogom u leđa pritiska demonstrantkinju, ona viče da ne može da diše

Savezni agent u Portlandu snimljen je kako mladu protestantkinju oborenu na ulicu pritiska koljenom u leđa, dok ona govori da ne može da diše, prenosi New York Post.

Na snimku koji je na Twitter-u danas objavio novinar televizije Blaze, vidi se mlada žena koju odvode u pritvor, ispred Savezne zgrade suda u tom američkom gradu.

BREAKING: young woman is arrested. She yells “I can’t breath” while a federal officer kneels on her back as she resists arrest

They continue to command her to stop resisting arrest. She is bleeding from the head pic.twitter.com/omnPKSlUTM

