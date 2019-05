Američki milijarder otplatio studentski dug cijeloj generaciji

Oko 400 diplomaca koledža “Morhaus” u Atlanti, u američkoj saveznoj državi Džordžija, dobilo je neočekivano veliki poklon za kraj školovanja, pošto je milijarder i filantrop Robert Smit riješio da otplati studentski dug cieloj generaciji, u iznosu od 40 miliona dolara.

Prije nego što je studentima otplatio dug, ovaj tehnološki investitor je koledžu “Morhaus” donirao 1,5 miliona dolara.

Billionaire U.S. investor Robert Smith surprises students at Morehouse College in Atlanta during a commencement ceremony by pledging to pay off their debt https://t.co/vLcWWIiaXo via @ReutersTV pic.twitter.com/aJ9mjRaBm5

— Reuters Top News (@Reuters) May 20, 2019