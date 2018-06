Američki nedjeljnik objavio kontroverznu naslovnicu

Na naslovnoj stranici novog broja američkog nedeljnika Tajm, koji će biti u prodaji 2. jula, naći će se foto-ilustracija uplakane djevojčice imigrantkinje iz Hondurasa, prisilno odvojene od majke, koja stoji naspram predsjednika SAD Donalda Trampa, a na crvenoj pozadini u uglu je ispisano “Dobrodošli u Ameriku”.

Tajm navodi da je fotografiju uslikao Džon Mur, dobitnik Pulicerove nagrade, koji godinama fotografiše imigrante na graničnim prelazima između SAD i Meksika.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc

— TIME (@TIME) June 21, 2018