Donald Tramp, američki predsjednik, ne zna razliku između Baltika i Balkana.

Kako piše Le Monde, a prenosi index.hr, Tramp se u aprilu sastao s vođama Estonije, Letonije i Litvanije i optužio ih da su odgovorni za rat u Jugoslaviji.

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs

— Mark Lowen (@marklowen) November 10, 2018