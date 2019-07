Američko ratno vazduhoplovstvo zabranilo juriš milion ljudi na vanzemaljce

Američko ratno vazduhoplovstvo izdalo je strogo upozorenje za više od milion ljudi da ne pokušavaju da sprovedu plan da u septembru “upadnu” u američku vojnu bazu u pustinji Nevada, u javnosti poznatoj kao Oblast 51, kako bi “vidjeli vanzemaljce”.

Više od milion ljudi prijavilo se za učešće u akciji “Juriš na Oblast 51, ne mogu sve da nas zaustave”, koja je zakazana za 20. septembar, a još 1.200.000 je “zainteresovano” za taj događaj.

Očigledno je da je riječ o šali i da nikada nećemo saznati kako bi izgledao taj “juriš” u Naruto stilu (tako je planirano, makar, na Fejsbuku), piše Njujork tajms, ali je Air Force svejedno zabrinut.

This “Naruto run on Area 51” meme is getting so big I actually believe people are going to attempt it. The govt should tell us the truth about ufos and aliens 👽 we been in the dark for too long. pic.twitter.com/7o6m5Cmlv3

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) July 13, 2019