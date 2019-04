Amerika odbacuje sporazum o oružju i povlači svoj potpis

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su SAD odlučile da povuku podršku za Sporazum o globalnoj trgovini oružjem.

Ovaj sporazum reguliše međunarodnu trgovinu konvencionalnim oružjem, uključujući oružje malog kalibra, tenkove, borbene avione i brodove, prenio je AP.

President Trump signs order to stop U.N. Arms Trade Treaty Ratification Process: "Under my administration we will never surrender American sovereignty to anyone. We will never allow foreign bureaucrats to trample on your Second Amendment freedom." pic.twitter.com/6TvJryoO00

— CSPAN (@cspan) April 26, 2019